Происшествия
сегодня, 07:56
В Липецкой области пожар возник на сеновале
Сгорели 4 тонны сена
Накануне, в 18:00 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании сеновала пв Добринском районе, в селе Новопетровка, на ул. Садовая, 20.
К месту пожара выехали: 1 отделения ОПСП-2, 1 отделение 18 ПСЧ, ДПД (2 чел.).
В результате загорания огнем уничтожены сгораемые конструкции сеновала, и сено - 4 тонны.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Фото: gazetahot.ru
К месту пожара выехали: 1 отделения ОПСП-2, 1 отделение 18 ПСЧ, ДПД (2 чел.).
В результате загорания огнем уничтожены сгораемые конструкции сеновала, и сено - 4 тонны.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Фото: gazetahot.ru
колхозный скотник Василий