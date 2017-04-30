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В Липецкой области пожар возник на сеновале

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#пожар #сеновал
В Липецкой области пожар возник на сеновале

Сгорели 4 тонны сена

Накануне, в 18:00 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании сеновала пв Добринском районе, в селе Новопетровка, на ул. Садовая, 20.

К месту пожара  выехали: 1 отделения ОПСП-2, 1 отделение 18 ПСЧ, ДПД (2 чел.).

В результате загорания огнем уничтожены сгораемые конструкции сеновала,  и сено - 4 тонны.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Фото: gazetahot.ru
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#пожар #сеновал

Комментарии (1)

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колхозный скотник Василий

44 минуты назад
а че я ни че другие вон че и то ниче ну привел Маньку на сеновал пока охаживал ее она все время попердывала и курила
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