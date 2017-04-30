В Липецкой области пожар возник на сеновале

Сгорели 4 тонны сена

Накануне, в 18:00 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании сеновала пв Добринском районе, в селе Новопетровка, на ул. Садовая, 20.



К месту пожара выехали: 1 отделения ОПСП-2, 1 отделение 18 ПСЧ, ДПД (2 чел.).



В результате загорания огнем уничтожены сгораемые конструкции сеновала, и сено - 4 тонны.



Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.



Фото: gazetahot.ru