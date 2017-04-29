14 школ Липецка получили гранты

Школы отметили за достижение наилучших показателей качества образования.

СКак сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, гимназиям №12, 1, 19, 64, 69, лицеям №44, 3 школам №51, 33, 23, 29, 20, 55, 59 предоставлены гранты в форме субсидий на увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных организаций за достижение наилучших показателей качества образования.



Заявки для предоставления грантов в форме субсидий, представленные общеобразовательными организациями, рассматривались конкурсной комиссией, созданной распоряжением администрации Липецкой области «О создании конкурсной комиссии по отбору общеобразовательных организаций для предоставления грантов в форме субсидий на увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда работников общеобразовательных организаций за достижение наилучших показателей качества образования».