Покупателям предлагали просроченные котлеты, голубцы и фарш

Многочисленные нарушения нашли в Становлянском районе.

В ходе информационно-аналитического наблюдения в одном из магазинов села Барсуковом Становлянского района выявлены факты нарушения Правил продажи отдельных видов товаров №55 и требований санитарного законодательства.



Так, на уголке потребителя отсутствует книга отзывов и предложений, правила продажи отдельных видов товаров, в торговом зале отсутствовали контрольные весы для проверки покупателем правильности цены, меры и веса товара; отсутствуют ценники на хлебобулочные изделия, крупу – пшено, рыбу копченую, колбасные изделия.



Но главное - на прилавках нашли просрочку и неприглядные полугнилые продукты. Так, с признаками порчи реализуются бананы; с истекшим сроком годности в продаже находились замороженные полуфабрикаты – котлеты «Телячьи», голубцы с мясом и рисом, фарш “Говяжий”.



Результаты информационно аналитического наблюдения направлены в управление Роспотребнадзора для принятия мер реагирования.



Фото liptorg-cp.ru