Общество

сегодня, 16:10

Спасатели почтили память погибших коллег

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#спасатели
Спасатели почтили память погибших коллег

В соответствии с решением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий вот уже пятый год в последнюю пятницу апреля в нашей стране отмечается День памяти сотрудников МЧС, погибших при исполнении служебного долга.  

Сегодня личный состав Главного управления МЧС России по Липецкой области, офицеры, сотрудники и работники приняли участие в поминальной панихиде, которая прошла в храме во имя великомученика Георгия Победоносца, в память о погибших пожарных.

В храме собрались руководители, друзья, коллеги, которые знали и работали с погибшими. Поминальную панихиду совершил иерей Марк Кантарюк, ответственный за служение в храме во имя великомученика Георгия Победоносца при Главном управлении МЧС России по Липецкой области.

Затем собравшиеся почтили память погибших коллег минутой молчания, возложили к мемориалу венки и живые цветы. Сотрудники МЧС и офицеры отдали дань памяти погибшим, преклонили головы перед подвигом тех, кто отдал свои жизни, исполняя свой служебный долг. 

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#спасатели

Комментарии (1)

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Почему нет репортажа о том, что пожарные сегодня были у доски памяти погибшего сержанта Кувшинова?
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