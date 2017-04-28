Спасатели почтили память погибших коллег

В соответствии с решением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий вот уже пятый год в последнюю пятницу апреля в нашей стране отмечается День памяти сотрудников МЧС, погибших при исполнении служебного долга.

Сегодня личный состав Главного управления МЧС России по Липецкой области, офицеры, сотрудники и работники приняли участие в поминальной панихиде, которая прошла в храме во имя великомученика Георгия Победоносца, в память о погибших пожарных.

В храме собрались руководители, друзья, коллеги, которые знали и работали с погибшими. Поминальную панихиду совершил иерей Марк Кантарюк, ответственный за служение в храме во имя великомученика Георгия Победоносца при Главном управлении МЧС России по Липецкой области.

Затем собравшиеся почтили память погибших коллег минутой молчания, возложили к мемориалу венки и живые цветы. Сотрудники МЧС и офицеры отдали дань памяти погибшим, преклонили головы перед подвигом тех, кто отдал свои жизни, исполняя свой служебный долг.