Общество

сегодня, 12:59

На Тракторном устроят салют

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#День Победы #праздник #салют
На Тракторном устроят салют

Праздник посвящен Дню Победы.

Большую праздничную программу в честь Дня Победы готовит на 9 мая дворец культуры «Городской». Район поселка Тракторостроителей будет праздновать весь вечер.

Народное гулянье «Майский вальс» стартует с детской игровой программы и конкурса рисунка на асфальте «Победа глазами детей» в 18 часов. Аккомпанементом детскому творчеству станет концерт народного духового оркестра «Мелодии прошлых лет».

В 19 часов начнется торжественный митинг с чествованием ветеранов и возложением корзины цветов к мемориалу «Защитников Отечества». Официальная часть продолжится концертной программой с участие творческих коллективов «Городского».

В 21 час начнется танцевальная программа. Праздник завершится фейерверком в 22 часа.
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#День Победы #праздник #салют

Комментарии (2)

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радио

5 минут назад
ААААААААААА дорогу можно до места салюта????????????????????????????????????
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111

10 минут назад
Уж с ЛТЗ можно было бы сесть на 325 автобус и доехать до Пл Петра! А салют оставить на день поселка ЛТЗ!
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