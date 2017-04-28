На Тракторном устроят салют

Праздник посвящен Дню Победы.

Большую праздничную программу в честь Дня Победы готовит на 9 мая дворец культуры «Городской». Район поселка Тракторостроителей будет праздновать весь вечер.



Народное гулянье «Майский вальс» стартует с детской игровой программы и конкурса рисунка на асфальте «Победа глазами детей» в 18 часов. Аккомпанементом детскому творчеству станет концерт народного духового оркестра «Мелодии прошлых лет».



В 19 часов начнется торжественный митинг с чествованием ветеранов и возложением корзины цветов к мемориалу «Защитников Отечества». Официальная часть продолжится концертной программой с участие творческих коллективов «Городского».



В 21 час начнется танцевальная программа. Праздник завершится фейерверком в 22 часа.