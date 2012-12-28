Сегодня в Липецке: расширить молодость до 60 лет, как липчане реагируют на большую зарплату коллег
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Происшествия
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сегодня, 15:02
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Липчанин зарезал в Санкт-Петербурге знакомого осколком зеркала
Житель Липецка нанес петербуржцу множественные ранения.
Петербуржец скончался на месте.
Следственным отделом по Калининскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)
Как сообщили в питерском Следкоме, сегодня липчанину предъявлено обвинение, следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
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