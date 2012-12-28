Липчанин зарезал в Санкт-Петербурге знакомого осколком зеркала

Житель Липецка нанес петербуржцу множественные ранения.

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20 января на улице Карпинского в Санкт-Петербурге, житель Липецка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры осколком зеркала нанес многочисленные колото-резаные ранения в область шеи своему знакомому.Петербуржец скончался на месте.Следственным отделом по Калининскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)Как сообщили в питерском Следкоме, сегодня липчанину предъявлено обвинение, следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.