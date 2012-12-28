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Происшествия
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сегодня, 09:39
Получившим ножевое ранение груди сегодня ночью в Липецке оказался лебедянец
Полиция ищет преступника.
«Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах происшествия, имевшего место в ночь на 22 января в Липецке, в результате которого житель Лебедяни 1999 года рождения получил ножевое ранение. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий направленных на установление местонахождения злоумышленника и возможных очевидцев произошедшего», — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
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