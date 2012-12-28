Получившим ножевое ранение груди сегодня ночью в Липецке оказался лебедянец

Полиция ищет преступника.

Как сообщал GOROD48, сегодня ночью в салоне машины на улице Меркулова 25-лтений мужчина получил удар ножом в грудь. сейчас за его жизнь борются врачи областной клинической больницы.«Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах происшествия, имевшего место в ночь на 22 января в Липецке, в результате которого житель Лебедяни 1999 года рождения получил ножевое ранение. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий направленных на установление местонахождения злоумышленника и возможных очевидцев произошедшего», — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.