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Происшествия
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57 минут назад
Машина и мусорные контейнеры сгорели ночью на Бульваре Шубина
А в Добровском округе горела сухая трава…
Днем ранее пожарные выезжали тушить сухую траву в селе Делеховое Добровского округа. Площадь пала составила 0,03 гектара.
В пятиэтажке на проспекте Победы, 49 в Липецке жильцы потушили вещи до прибытия пожарных. А на улице Юношеской в расселенном двухэтажном доме горели вещи и мебель на 35 квадратных метрах и кровля дома на пяти. В селе Уткино Задонского района сгорела надворная постройка.
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