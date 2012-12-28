Машина и мусорные контейнеры сгорели ночью на Бульваре Шубина

А в Добровском округе горела сухая трава…



Ночью 22 января на бульваре Шубина в Липецке сгорел автомобиль «Ниссан Альмера» и три пластиковых мусорных контейнера, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Днем ранее пожарные выезжали тушить сухую траву в селе Делеховое Добровского округа. Площадь пала составила 0,03 гектара.В пятиэтажке на проспекте Победы, 49 в Липецке жильцы потушили вещи до прибытия пожарных. А на улице Юношеской в расселенном двухэтажном доме горели вещи и мебель на 35 квадратных метрах и кровля дома на пяти. В селе Уткино Задонского района сгорела надворная постройка.