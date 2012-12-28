Липецкая вечЁрка: гибель 17-летнего парня, голосование за Ленина и гора лука на берегу

Сегодня, 21 января, стало известно о гибели 17-летнего парня в Лебедяни, GOROD48 поинтересовался у липчан, проголосовали бы они за Ленина, и на берегу реки Дон у деревни Даньшино местные жители обнаружили гору лука.