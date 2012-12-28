Сегодня в Липецке: расширить молодость до 60 лет, как липчане реагируют на большую зарплату коллег
Севший за руль пьяным чаплыгинец отправился в колонию-поселение и лишился «Лады Приоры»
Общество
855
сегодня, 20:25
1
Липецкая вечЁрка: гибель 17-летнего парня, голосование за Ленина и гора лука на берегу
Сегодня, 21 января, стало известно о гибели 17-летнего парня в Лебедяни, GOROD48 поинтересовался у липчан, проголосовали бы они за Ленина, и на берегу реки Дон у деревни Даньшино местные жители обнаружили гору лука.
СК начал доследственную проверку. Основная версия гибели юноши — электротравма. Молодой человек проник за огороженную территорию и открыл трансформаторную будку.
«Очень жаль. Нелепая смерть», — написал Р.
«Сейчас очень слабо преподают физику. Выпускники школ не знают закон Ома ни в интегральной, ни в дифференциальной форме», — заметил Георг Ом.
А сбитый накануне вечером у «Квартала» на улице Зои Космодемьянской мужчина выжил, его отвезли в больницу. Собака, с которой он попал под машину, не пострадала, ее забрали родственники мужчины.
«Удар пришелся по касательной правой фарой и зеркалом, считай повезло пешеходу. Не снимая вины с водителя, вопрос к властям города: сколько нужно жертв, прежде чем будет нормальное освещение и регулируемый переход? Очень плотный поток по улице, слабое освещение пешеходного перехода, пешеход в черной куртке и собака тоже черного цвета, пазл сложился», — написала ГостьЯ.
И еще про одну смерть, 20 января в Санкт-Петербурге на улице Карпинского пьяный 21-летний липчанин во время ссоры осколком зеркала заколол знакомого.
Местный следком возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Чуть позже стало известно, что подозреваемый наелся галлюциногенов, а погибший был судим за убийство трех человек.
Сегодня медики скорой помощи спасли 37-летнего мужчину, который выпрыгнул из окна пятого этажа дома на проспекте Победы, спасаясь от пожара.
Можно сказать, родился в рубашке, в состоянии средней тяжести его доставили дежурную больницу.
В 101-ю годовщину смерти Владимира Ленина GOROD48 поинтересовался у липчан, проголосовали бы они за вождя мирового пролетариата?
Мнения разделились. Кто-то с тоской вспоминает его детище — СССР, а кто-то не может забыть Ильчу искаженную революцией страну и расстрел царской семьи.
Тему видеоопроса продолжили комментаторы GOROD48.
«Конечно проголосовал! Сергей Есенин написал стихотворение посвященное Ленину «Капитан Земли». Я горжусь тем, что жил в Советском Союзе, построенном Лениным!», — заявил Начальник.
«Задумка была хорошая, но большая ошибка была — ликвидация церкви, без веры человек скатился в итоге в потребительскую бездну, построенную только на добывание денег и обогащения, а это тупик. Моё частное мнение. Другого Ленина не надо», — считает Тётя Мотя.
«Странный вопрос, как только мог в голову прийти. Но показательно, что большинство из старшего поколения твердо ответили «нет». Поезд ушел. Ушел безвозвратно. Всё по-другому теперь, мы все другие. А замысел Ленина был сколь велик и прекрасен, столь и утопичен. Однако где бы мы все были, в подавляющем крестьянском большинстве, если бы не Советская власть. Не видали бы кресты ни образования, ни здравоохранения, ни социальных благ строящегося социализма. Только богатым всё бы было доступно. Ну прям как сейчас. Наверно, и вопрос такой поэтому», — добавил комментатор.
«Помним, помним. Власть — народу, земля — крестьянам, фабрики — рабочим. И ни того, ни другого, ни третьего», — вступила в дискуссию Клава.
«Однозначно нет! Сейчас другая жизнь пошла, всё в прошлом. И он тоже», — написал Фунтик.
Липецкие коммунисты сегодня почтили память вождя, возложив цветы к его памятнику на одноименной площади. Они уже несколько лет добиваются того, чтобы отремонтировали постамент, на котором стоит Ильич.
В мэрии пояснили, что сначала не могли найти подходящий гранит, а потом не хватило денег на ремонт постамента целиком. Теперь в дело вмешалась прокуратура, которая начала проверку.
На берегу Дона у деревни Даньшино местные жители обнаружили гору пророщенного лука. Ни в местной администрации, ни в региональном министерстве природных ресурсов и экологии обращений на этот счет не было.
А комментаторы GOROD48 тут же накидали варианты, как убрать лук.
«Где это? Я заберу продам», — спросил Алкан лтз.
«Лук это не мазут, сгниет», — написал Гость.
«А бананов и картофеля там не было? Наверное, растащили уже», — поинтересовался Вождь аула.
«Может, из-за этих привычек аборигенов и произошло название сельсовета — Гнилуша», — предположил Бим.
«Лук проросший, не удалось продать вот и выкинули с фуры, чтобы обратно не везти. Трасса рядом», — предположил Егор.
«Ну, а что местному населению лук не нужен? Я помню, были новости, что где-то фура попала в ДТП и её груз (пиво) разбросало по всей трассе, так местные жители быстренько помогли собрать всё пиво», — рассказал Фунтик.
Завтра в Липецке морозно, так что одевайтесь потеплее. По прогнозам синоптиков, в городе температура будет от -3 до -5 градусов.
И обратите внимание — мошенники придумали новые уловки. Родителям могут позвонить из якобы школьной администрации или от имени учителя и попросить назвать SMS-код. Так мошенники пытаются получить данные портала госуслуг или интернет-банка. Естественно, ничего никому сообщать не надо.
1
0
1
2
0
Комментарии (1)