Средства от акции фонда «Милосердие» помогут жителям четырех регионов

Фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, завершил традиционную благотворительную акцию «Поезд милосердия». Ежегодно она помогает собирать средства на новогодние подарки для тех, кому необходимы дополнительная поддержка и внимание.

Акция длилась с 1 декабря по 19 января. В этом году в ней приняли участие рекордное количество неравнодушных людей — 1173 человека.В общей копилке акции оказалось более 374 тысяч рублей. На собранные в режиме онлайн средства сотрудники фонда закупят подарки и доставят их тяжелобольным детям, одиноким ветеранам и многодетным малообеспеченным семьям из Липецкой, Белгородской, Свердловской областей и Алтайского края. Это будут самые необходимые вещи или помощь в решении бытовой проблемы. Часть средств направят в приюты помощи животным.Максимальную сумму пожертвований - 168 тыс. рублей участники акции передали для подопечных фонда — детей с ограниченными возможностями здоровья. Более 100 тыс. рублей собрали на подарки малообеспеченным многодетным семьям, 63 тыс. рублей перечислили на поддержку одиноких ветеранов и более 43 тыс. рублей — на помощь четвероногим друзьям. В ближайшее время подарки найдут своих адресатов.«Вот уже пятый год подряд мы проводим эту душевную предновогоднюю акцию, - отметила исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Лунева. — Она дает возможность любому человеку попробовать самому стать добрым волшебником, сделать личный подарок и создать праздничное настроение для тех, кому больше других требуется поддержка. Жертвователи «Поезда милосердия» всегда твердо уверены, что под патронажем фонда каждый собранный рубль обязательно попадет в руки самых нуждающихся».Кроме новогодней акции на сайте фонда «Милосердие» постоянно открыт текущий сбор средств на благотворительность. В течение года можно сделать любой взнос, перечислив средства по реквизитам или QR-коду, которые размещены на странице «Как помочь». Личные пожертвования неравнодушных людей направят на лечение и реабилитацию детей, поддержку социальных акций и программ.