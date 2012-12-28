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Происшествия
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сегодня, 10:21
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Родителей липецких школьников предупредили о новом способе мошенничества
Он основан на старом приёме: «продиктуйте код из SMS».
В школьных чатах оповещают: «Родителям могут позвонить из якобы школьной администрации или от имени учителя и попросить назвать SMS-код. Так мошенники пытаются получить данные от портала госуслуг или интернет-банка. Они используют реальные данные работников школ, фейковые аккаунты, дипфейки (подделка голоса, фото- и видеоизображения). Администрация школы и учителя никогда не запрашивают у родителей и детей никаких кодов. Даже если это выглядит очень убедительно (со ссылками на электронный дневник, Сферум, ФГИС Моя школа и т.п.), не сообщайте запрашиваемую информацию».
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, пока случаев мошенничеств от имени администраций школ или учителей в нашем регионе не было. Но сама схема «продиктуйте код из SMS» не нова: мошенники под разными предлогами просят продиктовать код доступа из SMS-сообщения, с помощью которого получают возможность удаленно управлять вашим смартфоном, а также могут получить доступ к банковским приложениям.
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