Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Просто космос»: жильцы дома на улице Теперика возмущены счетом за отопление
Общество
На Соборной площади прорвало канализацию
Общество
Мужчину с собакой сбили на пешеходном переходе у ТЦ «Квартал»
Происшествия
Жители многоэтажки уже почти неделю не выключают газ — в доме холодно после последней аварии «Квадры»
Общество
Сбитый у «Квартала» мужчина выжил, не погибла и его собака
Происшествия
В мэрию поступило сообщение о минировании десяти школ
Происшествия
Дело вымогателя-иностранца рассмотрит суд: он угрожал жертвам распространением их интимных фото
Происшествия
В разгромленном брошенной подростками петардой подъезде сделали ремонт
Происшествия
«Сотни килограммов лука выброшены на берег»
Общество
На ямы в Липецке положат прибором
Общество
Читать все
Коммунисты просят содействия прокуратуры в ремонте памятника Ленину
Общество
«Сотни килограммов лука выброшены на берег»
Общество
В Грязях на ребёнка упали металлические ворота: будут судить чиновницу городской администрации
Происшествия
В Лебедяни погиб 17-летний парень
Происшествия
В Липецке определяются с границами трезвости
Общество
18-летнего администратора телеграм-канала оштрафовали за пропаганду наркотиков
Происшествия
«КамАЗ» с прицепом занесло на встречную «Тойоту»: водитель получил год ограничения свободы
Происшествия
Родителей липецких школьников предупредили о новом способе мошенничества
Происшествия
В «Елецком» разбили табличку закладного камня памятника ветеранам боевых действий
Происшествия
Ельчанин угнал две машины, чтобы съездить на рыбалку в Ростов и обратно
Происшествия
Читать все
Происшествия
1751
сегодня, 10:21
3

Родителей липецких школьников предупредили о новом способе мошенничества

Он основан на старом приёме: «продиктуйте код из SMS».

Родителей липецких школьников предупредили о новой схеме мошенничества.

В школьных чатах оповещают: «Родителям могут позвонить из якобы школьной администрации или от имени учителя и попросить назвать SMS-код. Так мошенники пытаются получить данные от портала госуслуг или интернет-банка. Они используют реальные данные работников школ, фейковые аккаунты, дипфейки (подделка голоса, фото- и видеоизображения). Администрация школы и учителя никогда не запрашивают у родителей и детей никаких кодов. Даже если это выглядит очень убедительно (со ссылками на электронный дневник, Сферум, ФГИС Моя школа и т.п.), не сообщайте запрашиваемую информацию».

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, пока случаев мошенничеств от имени администраций школ или учителей в нашем регионе не было. Но сама схема «продиктуйте код из SMS» не нова: мошенники под разными предлогами просят продиктовать код доступа из SMS-сообщения, с помощью которого получают возможность удаленно управлять вашим смартфоном, а также могут получить доступ к банковским приложениям.
мошенничество
0
0
5
1
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
сегодня, 11:47
У нас есть должность в министерстве России ЗА БЕЗОПАСТНЫЙ ИНТЕРНЕТ. Только толка от этого нет.
Ответить
Пенсионер древний
сегодня, 11:23
Создается впечатление, что наши правоохранители не могут бороться с интернет мошенниками. Но, с моей точки зрения этим должны заниматься не МВД, а Роскомнадзор. Может быть этот орган работает в одной упряжке с хитрецами.
Ответить
А
сегодня, 12:53
Есть подозрения!?
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru