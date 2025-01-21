Сосед спас ребенка из горящей квартиры на улице Титова

и потушил огонь до приезда пожарных.

Утро для маленького жильца квартиры многоэтажки на улице Титова в Липецке могло закончится плохо, если бы не его сосед — мужчина потушил пожар в квартире, когда ребенок там остался один.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, по предварительным данным, пожар начался в ванной комнате из-за нарушений требований пожарной безопасности. Сосед забежал в квартиру с ведром воды и залил горящие вещи.«К счастью, Иван Наливкин, живущий по соседству, самостоятельно потушил огонь. Благодаря его быстрым и решительным действиям, ребёнок был спасён, а пожар ликвидирован», — сказано в официальном сообщении пресс-службы ведомства.