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Происшествия
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сегодня, 17:01
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Сосед спас ребенка из горящей квартиры на улице Титова
и потушил огонь до приезда пожарных.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, по предварительным данным, пожар начался в ванной комнате из-за нарушений требований пожарной безопасности. Сосед забежал в квартиру с ведром воды и залил горящие вещи.
«К счастью, Иван Наливкин, живущий по соседству, самостоятельно потушил огонь. Благодаря его быстрым и решительным действиям, ребёнок был спасён, а пожар ликвидирован», — сказано в официальном сообщении пресс-службы ведомства.
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