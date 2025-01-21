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2774
сегодня, 17:01
7

Сосед спас ребенка из горящей квартиры на улице Титова

и потушил огонь до приезда пожарных.

Утро для маленького жильца квартиры многоэтажки на улице Титова в Липецке могло закончится плохо, если бы не его сосед — мужчина потушил пожар в квартире, когда ребенок там остался один.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, по предварительным данным, пожар начался в ванной комнате из-за нарушений требований пожарной безопасности. Сосед забежал в квартиру с ведром воды и залил горящие вещи.

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«К счастью, Иван Наливкин, живущий по соседству, самостоятельно потушил огонь. Благодаря его быстрым и решительным действиям, ребёнок был спасён, а пожар ликвидирован», — сказано в официальном сообщении пресс-службы ведомства.
МЧС
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
ГРАФ
сегодня, 20:15
Молодец, Сосед с Большой буквы! Не важно, как он попал в квартиру, не важно, что и как загорелось! НЕ ВАЖНО!!! Ребёнок ЖИВ! МОЛОДЕЦ!!!!!
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Ирина
сегодня, 20:07
Интересно где были родители
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Ой
сегодня, 19:36
А как этот сосед попал в квартиру? И зачем тушить ведром ,если он в ванной ,там шланг от душа .
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Лиза
сегодня, 19:03
А где же были родители ребёнка?
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Работяга
сегодня, 17:32
Вопросов намного больше, чем ответов.
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Вася
сегодня, 17:19
А что там на полотенцесушителе могло само загореться?
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Вот
сегодня, 21:14
Второе фрто, мусорная корзина, видимо окурок
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