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Общество
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сегодня, 11:13
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«Сотни килограммов лука выброшены на берег»
В сельсовет на лук пока никто не жаловался.
На сопровождающих жалобу фотографию — целые мешки и россыпь пророщенного лука.
Даньшино — деревня Гнилушинского сельсовета Задонского района Липецкой области. Как сообщили GOROD48 в Гнилушинском сельсовете, туда на несанкционированную луковую свалку никто пока не жаловался. Да если бы и жаловались — береговая полоса не входит в зону ответственности сельской администрации.
В Министерство природных ресурсов и экологии Липецкой области таких обращений тоже не поступало.
Очевидцам подобных происшествий следует обращаться в федеральную структуру — Росприроднадзор, так как река Дон — федеральный объект.
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