В сельсовет на лук пока никто не жаловался.

Министерство природных ресурсов и экологии Липецкой области таких обращений тоже не поступало.



федеральную структуру — Росприроднадзор, так как река Дон — федеральный объект.

В редакцию GOROD48 поступило следующее обращение «Сотни килограммов лука выброшены на берег Дона у деревни Даньшино. Просим разобраться!»На сопровождающих жалобу фотографию — целые мешки и россыпь пророщенного лука.Даньшино — деревня Гнилушинского сельсовета Задонского района Липецкой области. Как сообщили GOROD48 в Гнилушинском сельсовете, туда на несанкционированную луковую свалку никто пока не жаловался. Да если бы и жаловались — береговая полоса не входит в зону ответственности сельской администрации.Очевидцам подобных происшествий следует обращаться в