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2767
сегодня, 11:13
18

«Сотни килограммов лука выброшены на берег»

В сельсовет на лук пока никто не жаловался.

В редакцию GOROD48 поступило следующее обращение «Сотни килограммов лука выброшены на берег Дона у деревни Даньшино. Просим разобраться!»

На сопровождающих жалобу фотографию — целые мешки и россыпь пророщенного лука.

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Даньшино — деревня Гнилушинского сельсовета Задонского района Липецкой области. Как сообщили GOROD48 в Гнилушинском сельсовете, туда на несанкционированную луковую свалку никто пока не жаловался. Да если бы и жаловались — береговая полоса не входит в зону ответственности сельской администрации.

В Министерство природных ресурсов и экологии Липецкой области таких обращений тоже не поступало.

Очевидцам подобных происшествий следует обращаться в федеральную структуру — Росприроднадзор, так как река Дон — федеральный объект.
мусор
свалка
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Комментарии (18)

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Как гость
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Сначала новые
Захарова
47 минут назад
Чтобы мусор убрать кивают друг на друга. Сельсовет не наше, Природные ресурсы тоже не к нам, Росприроднадзор. Итого: по закону рассмотреть обращение надо за 30 дней и чтобы хоть как-то проблема сдвинулась и пришла отписка надо 90 дней или три месяца!
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Егор
52 минуты назад
Лук проросший, не удалось продать вот и выкинули с фуры, чтобы обратно не везти. Трасса рядом.
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Шнырь
58 минут назад
Понятно органика перегниет все дела это все понятно! Как бы вреда нет не какого! Но тут получается тот кто выбросил лук он так не должен был делать он должен был отвезти на утилизацию и за это ещё заплатить деньги государству! Так вот получается! А эт видишь ли засорили а государство с этого не поимела!
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Бим
сегодня, 13:09
Может из-за этих привычек аборигенов и произошло название сельсовета - Гнилуша
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Злая тетя
сегодня, 13:02
Разобрали бы ,да посадили на зеленый, вот и польза была б,что за паника то из ничего.Сгниет и никакого вреда.
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Гость
сегодня, 12:50
Лук это не мазут , сгниет
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Вождь аула
сегодня, 12:33
А бананов и картофеля там не было?Наверное растащили уже.
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ded
сегодня, 13:06
ясное дело! картоха эта уже в магните по полтиннику
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Ну
сегодня, 12:12
А в чём проблема? Местный житель выбросил лук и что, в чём проблема? Или это нефтепродукты? А зачем крупным планом ящик "Почта России"? Граждане Липецка и области - идите и займитесь Своими делами! Вы скоро претензии к своим же фикалиям предъявлять начнёте.
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007
сегодня, 12:12
Министерство...... Как громко.
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Садовод
сегодня, 12:01
Судя по фото - свалку начали местные: шифер и прочее, лук уже подкинули на этот местный "полигон" просто до кучи. Лук - органика, перегниёт и дело с концом, а вот то, что очистные сбросы из отстойников- это серьёзно для реки, штрафы тут рыбе не помогут
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Бим
сегодня, 13:07
Дык с очистных тоже органика стекает... Вы безумные что ли? Если вам кажется, что "все равно сгниет" без следа, ты выбросите у себя под окном, или хотя бы на огороде. Зачем тащить свое г... к реке?
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