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Происшествия
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сегодня, 09:45
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Две женщины погибли во время пожара в селе Куриловка
Горел жилой дом.
Пожар возник в жилом доме площадью 70 квадратных метров. Пламя объяло всю постройку.
«Огонь ликвидируют 11 специалистов МЧС России и три единицы пожарной техники», — сказано в официальном сообщении пожарных.
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