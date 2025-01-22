Две женщины погибли во время пожара в селе Куриловка

Горел жилой дом.



Утром 22 января в селе Куриловка Усманского района во время пожара погибли две женщины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Пожар возник в жилом доме площадью 70 квадратных метров. Пламя объяло всю постройку.«Огонь ликвидируют 11 специалистов МЧС России и три единицы пожарной техники», — сказано в официальном сообщении пожарных.