Жителю Липецка вогнали охотничий нож в грудь

За его жизнь борются врачи, а полиция ищет преступника.

Сегодня в час в салоне «Лады Гранты» у дома №2 на улице Меркулова в ходе конфликта один мужчина вогнал в левую часть грудной клетки своего оппонента охотничий нож.Бригада скорой помощи успела довезти 25-летнего раненого, потерявшего много крови, живым в областную клиническую больницу, где его сразу отправили на операционный стол. За его жизнь не прекращается борьба. Сейчас состояние пациента стабильно тяжелое.Полиция ищет преступника. Так как у этого конфликта были свидетели, личность подозреваемого силовикам известна.