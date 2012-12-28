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Происшествия
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сегодня, 08:46
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Жителю Липецка вогнали охотничий нож в грудь
За его жизнь борются врачи, а полиция ищет преступника.
Бригада скорой помощи успела довезти 25-летнего раненого, потерявшего много крови, живым в областную клиническую больницу, где его сразу отправили на операционный стол. За его жизнь не прекращается борьба. Сейчас состояние пациента стабильно тяжелое.
Полиция ищет преступника. Так как у этого конфликта были свидетели, личность подозреваемого силовикам известна.
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