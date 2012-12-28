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Происшествия
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сегодня, 09:22
21-летняя девушка покалечила в ДТП свою ровесницу-пассажирку
Возбуждено уголовное дело.
«15 декабря 2024 года на 18-м километре дороги «Двуречки – Грязи» в Грязинском районе 21-летняя подозреваемая, управляя автомобилем «Лада Гранта», не справилась с управлением, съехала в кювет и врезалась в дерево. Предварительно, причиной ДТП стало превышение установленного ограничения скорости. В результате ДТП здоровью 21-летней пассажирки был причинён тяжкий вред», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Водителю теперь грозит до двух лет лишения свободы.
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