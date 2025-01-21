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Происшествия
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сегодня, 08:55
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Липчанин получил 8 лет лишения свободы за ограбление старушки в Брянской области
Межрегиональный криминальный дуэт напал на дом 90-летней женщины.
Брянец Роман Касперский и липчан Артур Горбунов, ночью, взломав отверткой оконную раму проникли в дом 90-летней бабушки. Пожилая женщина проснулась и заметила непрошенных гостей. Грабители, применив к старушке насилие, потребовали деньги. Женщине ничего не оставалось как отдать им свою пенсию -21 тысячу рублей. Грабители скрылись.
Как пишет издание «Брянск ньюс», после этого престарелой женщине пришлось в течении месяца, до следующей пенсии, брать продукты в долг.
Грабителей задержали. Оба оказались ранее судимыми. За ограбление суд назначил Брянцу Касперскому 7 лет 10 месяцев лишения свободы, липчанину Горбунову – 8 лет 10 месяцев. Липчанину Брянский областной суд скостил 2 месяца за явку с повинной.
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