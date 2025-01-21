Сегодня в Липецке: расширить молодость до 60 лет, как липчане реагируют на большую зарплату коллег
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Происшествия
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сегодня, 15:40
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Убивший осколком зеркала знакомого в Санкт-Петербурге липчанин наелся галлюциногенов
Зарезав собутыльника, судимого за убийство трех человек, липчанин спустился с пятого этажа по водосточной трубе, но вернулся за забытым кроссовком, после чего его задержали полицейские
Суд приговорил кемеровчанина к 19 годам лишения свободы. Но он с зоны отправился на СВО и оказался на свободе раньше.
20 декабря в Санкт-Петербурге на улице Карпинского 32-летний кемеровчанин проводил время в компании 21-летнего уроженца Липецка. Они употребляли галюциногенные препараты и запивали их пивом. В какой-то момент липчанина «перекрыло» и он с осколком от зеркала набросился на кузбасца. При этом житель Липецка, по словам соседей, вопил фальцетом, как девушка. Соседи сначала и приняли его за девушку, увидев борьбу на лестничной площадке, после чего и вызвали полицию.
После драки на лестничной площадке, пара скрылась в квартире. Липчанин покинул ее по водосточной трубе, спустившись с пятого этажа. Но уже спустившись, он обнаружил, что забыл в квартире кроссовок. Когда липчанин поднялся в квартиру, его поджидали прибывшие полицейские.
Липчанину уже предъявлено обвинение в убийстве и сейчас решается вопрос о заключении его под стражу на время следствия.
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