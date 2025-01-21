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1960
сегодня, 15:40
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Убивший осколком зеркала знакомого в Санкт-Петербурге липчанин наелся галлюциногенов

Зарезав собутыльника, судимого за убийство трех человек, липчанин спустился с пятого этажа по водосточной трубе, но вернулся за забытым кроссовком, после чего его задержали полицейские

Подробности убийства липчанином в Санкт-Петербурге своего знакомого рассказала  «Фонтанка». Погибший ранее был судим за убийство трех человек. Эта история, произошедшая в Кемерово в 2012 году, буквально прогремела на всю страну. 19-летний кемеровчанин Артем приревновав свою девушку, пришел к ней домой и из двустволки убил сначала отчима девушки, потом пришедшую в гости ее подругу, затем вернувшуюся с работы мать. Саму девушку он так и не дождался.

Суд приговорил кемеровчанина к 19 годам лишения свободы. Но он с зоны отправился на СВО и оказался на свободе раньше.

20 декабря в Санкт-Петербурге на улице Карпинского 32-летний кемеровчанин проводил время в компании 21-летнего уроженца Липецка. Они употребляли галюциногенные препараты и запивали их пивом. В какой-то момент липчанина «перекрыло» и он с осколком от зеркала набросился на кузбасца. При этом житель Липецка, по словам соседей, вопил фальцетом, как девушка. Соседи сначала и приняли его за девушку, увидев борьбу на лестничной площадке, после чего и вызвали полицию.

После драки на лестничной площадке, пара скрылась в квартире. Липчанин покинул ее по водосточной трубе, спустившись с пятого этажа. Но уже спустившись, он обнаружил, что забыл в квартире кроссовок. Когда липчанин поднялся в квартиру, его поджидали прибывшие полицейские.

Липчанину уже предъявлено обвинение в убийстве и сейчас решается вопрос о заключении его под стражу на время следствия.
убийство
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Комментарии (6)

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Как гость
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Фунтик
сегодня, 20:19
Веселая история.
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Липчанин
сегодня, 18:44
Я теперь понял, какая молодёжь уезжает из Липецка.
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дед
сегодня, 18:36
А сколько ещё таких героев вольётся в нашу жизнь.
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мизантроп
сегодня, 18:21
у меня нет цензурных слов.. ну да, теперь вот так.. ну вы поняли
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селяночка
сегодня, 18:07
Я в шоке.
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Бо
сегодня, 16:58
Это как же убил ветерана СВО, героя !? Наказать по полной!
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