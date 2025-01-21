Убивший осколком зеркала знакомого в Санкт-Петербурге липчанин наелся галлюциногенов

Зарезав собутыльника, судимого за убийство трех человек, липчанин спустился с пятого этажа по водосточной трубе, но вернулся за забытым кроссовком, после чего его задержали полицейские