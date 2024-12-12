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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: работодатели начали ограничивать перекуры, тайный список вакансий с самой большой зарплатой

Липчан ждут спектакли, музыкальный вечер в библиотеке и начало фестиваля имени Моцарта. А с неба не упадёт ни снежинки.

Снега по-прежнему нет

В Липецке днём столбик термометра опустится от -3 до -5 градусов. Но лёгкий морозец не будет сопровождаться снегом: осадков не ожидают.

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Отключение воды

С 9:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах50 лет НЛМК, 1, 1а, вл. 2, 8 3, 3а, 4г, 5, 5а, 5а/1, 6б, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 21а, 23, 24, 24а, 33а; Лутова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 15, 11.

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С 10:00 до конца ремонта расстанутся с комфортом жители домов на улицах Катукова, 39, 39а, 37а, 41; Космонавтов, 56/3, 56а, 56/2, 58/2, 58/3; Кривенкова, 7а, 9, 11; Титова, 10. Удобства улетучатся и в частном секторе на улицах Гусева, Железнякова, Лебедянской, Одесской, Пугачёва, Селекционной, Совхозной, Станционной, Трубной, Цветочной.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 проведут в потёмках жители улиц 40 лет Советской Армии; 50 лет НЛМК; В. Скороходова; Октябрьской, 54, 57; Фрунзе, 4а, 6, 7а, 11, 15, 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 27.

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Пробки

С раннего утра проехать по дорогам Липецка непросто. Узнать о пробках помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, а при известной доле везения – подскажут, как объехать заторы.


Фестиваль Моцарта начнётся с лекции

В Липецке стартует «Mozart-fest» - неделя классической музыки XVIII века. В 19:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) цикл мероприятий откроет лекция известного липецкого знатока искусств Андрея Ломоносова «Столица мировой культуры – Вена» (12+).

Культуролог расскажет о достопримечательностях столицы Австрии – таких как дворец Шёнбрунн и Хофбург, а также о знаменитых венских кофейнях, ставших символами городской культуры. Особое внимание будет уделено музыкальной жизни города, ведь именно здесь творили такие мастера, как Моцарт, Бетховен и Штраус. Лекцию будет предварять музыкальная иллюстрация из архива Виртуального концертного зала: Хибла Герзмава (сопрано) и Иван Царёв (орган).

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Андрей Ломоносов

Советуем приходить заранее, ведь в фойе зала перед основным мероприятием выступит струнный квартет ANIMA: Ангелина Логвинова (скрипка), Анастасия Юрасова (скрипка), Жанна Карпенко (альт) и Анастасия Путилина (виолончель). А уже после лекции для гостей сыграет струнное трио DomraViva: Алёна Молчанова, Валерия Воронова (мандолина, домра), Наталья Солдатова (домра), а также Андрей Карпий (фортепиано). В программе: произведения В.А. Моцарта и его современников.

Романсы и хиты

Красивое мероприятие пройдёт и в большом зале Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2). В 19:00 здесь начнётся «Зимний вечер при свечах» (6+)

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Фото vk.com

Для гостей выступят артисты Липецкого Дома музыки Наталья Волкова и Сергей Терехов. Они исполнят русские романсы и эстрадные хиты.

Крутая физика

Там же в ЛОУНБ, но раньше – в 16:30 очередную лекцию из цикла «Углубленная и олимпиадная физика» проведёт преподаватель новой волны Вадим Климентьев (12+).

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Особенно подойдёт ученикам 9-х классов. Педагог нестандартно объясняет многие физические явления, предлагает альтернативные способы решения задач и т.д.

Оскароносное кино

Галерея современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) зовёт в 18:00 на коллективный просмотр фильма «Коко до Шанель». Франция, Бельгия, 2009. Биография, драма. Режиссёр Анн Фонтен (18+).

Экранизированная биография, рассказывающая о легендарной личности - дизайнере Коко Шанель. Сюжет сфокусирован на времени, когда она еще не была знаменитой законодательницей мод, надевшей на женщину мужской костюм и маленькое черное платье, и носила имя Габриэль Шанель. Премия «Оскара»-2010 за лучшие космюмы. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,4.


В ролях: Одри Тоту, Бенуа Пульворд, Алессандро Нивола.

Сталевар достает из штанин…

Где в Липецке чаще всего можно увидеть стриптиз? Правильно – в драматическом театре на Соколе (пл. Константиновой, 3). В 18:30 в очередной раз покажут спектакль «Мужской стриптиз» (18+).

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Придуманная липецким автором Борисом Бужором (Медведевым) история о пяти сталеварах, которые остались без работы. И тогда в голову им пришла смелая мысль организовать собственное стрип-шоу.

Эко-спектакль

Спектакли могут быть и … экологическими т.е. проставлять природу и передавать её дыхание. Такой спектакль начнётся в 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) под названием «Прикосновение» (6+).

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Фото vk.com/vbiblioteku

«Театр под деревом» и режиссёр Иван Карпов создадут историю, рассказанную с помощью музыки, цвета, камней и… коряг. Зрителям предстоит на себе почувствовать влияние природных сил и ощутить что-то своё в этом великом процессе.

Курение на работе

В каждой четвёртой компании Липецка уже ввели ограничения, связанные с частотой и/или продолжительностью перекуров, выяснили социологи SuperJob.

Там где действует свобода приёма никотина, каждый третий сотрудник устраивает 5 и более перекуров за день: 27% липчан курят по 3-4 раза за рабочий день. Лишь 23% курящих людей воздерживаются от табака на работе.

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У 71% курильщиков перекур занимает не более 5 минут. Мужчины задерживаются в курилках дольше женщин, потому что больше любят болтать с коллегами под дымок.

Где заработать 100 тысяч рублей

Самую высокую зарплату в начале 2025 году в Липецке может получить эксперт по осмотру транспорта и недвижимого имущества. Эта вакансия возглавляет рейтинг сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Сотруднику с опытом работы от одного года и водительскими правами категории «В» предлагают зарплату до 100 тысяч рублей и обучение.

На втором месте вакансия специалиста по ОТ и ТБ с зарплатой до 83 тысяч рублей. Замыкает тройку должность директора магазина с зарплатой от 75 тысяч рублей. От будущего руководителя требуют соответствующего образования и хотя бы полугодового опыта работы.

В рейтинг также вошли вакансии монтажника с зарплатой от 75 тысяч рублей и инженера-проектировщика с зарплатой от 70 тысяч рублей.

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В целом по России в топе по зарплатам руководители высшего и среднего звена, IT-специалисты, менеджеры по продажам и работе с клиентами, врачи, инженеры, водители, квалифицированные рабочие. Можно найти позицию инженера с зарплатой от 150 000 рублей, правда для этого потребуется переехать в Ульяновск, Хабаровск или Тюмень.

Дорогие липчане! Нас ждёт насыщенная и полная забот среда. Чтобы не закипеть на работе, делайте паузы, а во время них – не забывайте заглядывать на GOROD48 за свежими порциями новостей. Всего несколько коротких заходов на сайт сделают вас самым информированным человеком. Ждём вас на наших электронных станицах 24/7 снова и снова.
Сегодня в Липецке
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
На самую
сегодня, 09:36
высокую зарплату вакансий не бывает.Только назначают.Запомните.
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Михаил
сегодня, 08:40
До 100 тыс руб, это наверное на 2 ставки 24/7 Притом даже 100 тыс это не самая высокая зп
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Гость
сегодня, 09:52
И без перекуров !
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Электорат
сегодня, 07:50
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
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Акаш со стажем
сегодня, 08:43
А про министров забыла, проказница?
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