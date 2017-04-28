Общество

53 минуты назад

Липецкие дальнобойщики получают больше, чем в среднем по России

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#дальнобойщики #Платон
Липецкие дальнобойщики получают больше, чем в среднем по России

Средняя зарплата липецких дальнобойщиков - 41 тысяча рублей.

Как сообщает trans.eu, средняя зарплата дальнобойщиков в России примерно 36 тысяч рублей. В столице можно заработать 65-70 тысяч, в Петербурге - 73 тысяч рублей, в Липецке - 41 тысяча рублей. С учетом большой дифференциации доходов по регионам России эта разница может быть ещё большей. 

К сравнению, в столицы Беларуси водитель грузовика может заработать около 31-44 тысяч рублей, в регионе - не более 13 тысяч рублей. На Украине водители в среднем зарабатывают 37 тысяч рублей, хотя в столицы и других больших городах зарплата может составить даже 62 тысяч рублей. 

Согласно предложениям на польских и литовских сайтах, местные компании предлагают дальнобойщиком из России, Украины и Белоруссии около 1300-1700 евро (80,7 - 105,5 тысяч российских рублей). В редких случаях можно найти предложения даже на 2000 евро, т.е. 125 тысяч рублей. В Литве в среднем предлагают около 1100 евро (63 тысяч рублей), но появляются объявления даже на 2300 евро (143 тысяч рублей). 

Доходы дальнобойщиков посчитали  потому что в связи с  с трудностями в отрасли, связанными в частности с введением «Платона», многие дальнобойщики рассматривают варианты работы в ЕС.  
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#дальнобойщики #Платон

Комментарии (4)

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Таксомотор

22 минуты назад
ну так они считают оборотные средства , а если все выплатить будет минус
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Нашли что сравнивать

23 минуты назад
А в Америке 2,5-7,5 тысяч долларов в месяц. А цена топлива в России недавно стала даже выше, так еще и заставляют платить тройной налог. Вот и думаете...
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?

27 минут назад
Да это не работа,а геморрой...
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местный

32 минуты назад
че вы доходы считаете , попробуйте лучше в хотя бы двухнедельный рейс сходить
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