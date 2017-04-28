Лучший педагог-психолог работает в детском саду №126 Липецка

Ольга Бартенева будет представлять Липецкую область на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2017» в Сочи.

Завершился региональный конкурс профессионального мастерства «Педагог-психолог – 2017».

Как сообщает пресс-служба уравления образования и науки Липецкой области, за звание лучшего педагога-психолога Липецкой области состязались 10 участниц. По итогам конкурса были выявлены лауреаты, призёры и победитель конкурса.

Победителем конкурса стала Ольга Бартенева - педагог-психолог детского сада №126 Липецка, которая будет представлять Липецкую область на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2017» в Сочи в октябре этого года.

Второе место в конкурсе заняла Марина Чернышева - педагог-психолог лицея № 4 Данкова Липецкой области. Третье место завоевала Татьяна Веч - педагог-психолог гимназии имени Героя Советского Союза П.А. Горчакова села Боринское Липецкого района Липецкой области.

Лауреатами конкурса стали в номинации «За индивидуальный стиль и нестандартный подход» победила Марина Иванникова - педагог-психолог школы №29 Липецка; в номинации «За настойчивость в достижении профессиональных целей» победила Алена Бутова - педагог-психолог детского сада №34 Ельца; в номинации «За эффективную реализацию психологических идей в образовательном процессе» победителем стала Наталия Толмачёва - педагог-психолог школы №17 Липецка; лауреатом в номинации «За верность профессии» стала Эллионора Мещерякова - педагог-психолог школы села Частная Дубрава Липецкого района; в номинации «За гуманизацию образовательного процесса в дошкольной образовательной организации» победила Евгения Щербинина - педагог-психолог детского сада «Малыш» села Тростное Становлянского района; в номинации «За профессиональную стойкость и оптимизм» победила Ирина Гараева - педагог-психолог детского сада№119 Липецка; в номинации «За профессионализм в психологическом сопровождении образовательного процесса» победила Людмила Исаева - педагог-психолог школы села Верхнедрезгалово Краснинского района.

Конкурс проводился в три тура в течение двух дней. В рамках первого тура участницы выполняли задания «Визитная карточка» (презентация себя как педагога-психолога образовательного учреждения). Во втором туре участницы выполняли задание «Кейсы» (психологическое консультирование в разыгрываемой актерами педагогической ситуации с последующим структурным анализом). В качестве «мамы ребёнка» выступила педагог-психолог гимназии села Ольговка Добринского района, победитель регионального этапа и лауреат Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России – 2016». Во второй день конкурса (третий тур) жюри оценивало выполнение задания «Открытое занятие».

Победителям, призёрам и лауреатам конкурса были вручены дипломы и памятные подарки.

А вот Государственное (областное) бюджетное учреждение Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи уже стал победителем «Конкурса по выявлению лучшего педагогического опыта, направленного на формирование национальной гражданской идентичности обучающихся» с работой «Дорога жизни под знаменем России!», автором которой является директор центра Наталия Стебенева. На конкурс поступило 2245 работ из 80 субъектов России из восьми федеральных округов. Липецкая область оказалась в числе победителей. 26 апреля в Федеральном агентстве по делам национальностей липецкий центр наградили дипломом и памятным подарком.



Фото deptno.lipetsk.ru

