В Липецкой области нашли заражённые и неразрешенные семена

Сорта земляники, репы, томата оказались не включены в Государственный реестр селекционных достижений и не допущены к использованию.

В первом квартале текущего года специалистами отдела надзора в области карантина растений и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Липецкой области по соблюдению законодательства в области семеноводства и карантина растений проведено 23 контрольно-надзорных мероприятия, из них 6 плановых, 17 внеплановых (1 по обращению граждан). По результатам осуществления контрольно-надзорных мероприятий выявлено 18 нарушений, наложено штрафов на сумму 75 тысяч рублей. Взыскано 57 % от суммы наложенных штрафов.



По результатам лабораторных исследований в 2 организациях, осуществляющих реализацию пакетированных семян выявлены семена карантинного растения-амброзии полыннолистной. Выдано 3 предписания об уничтожении зараженных карантинными объектами пакетированных семян; 2 представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.



Наиболее распространенными нарушениями законодательства в области карантина растений стали неизвещение получателями подкарантинной продукции Управление Россельхознадзора по Липецкой области о ее доставке, в том числе из стран членов евразийского экономического союза (Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан) нарушается п.2 ч.1 ст. 32 ФЗ «О карантине растений» от 21 июля 2014г №206-ФЗ, не извещение Управления Россельхознадзора по Липецкой области о признаках заражения подкарантинной продукции карантинными объектами т.е нарушается п.8 ч.1 ст. 32 ФЗ «О карантине растений» от 21 июля 2014г №206-ФЗ.



Результаты контрольного мероприятия по обращению граждан подтвердили реализацию пакетированных семян сельскохозяйственных растений (Бамия «Красавица», кумин «Восточная сказка», репа листовая «Токио», розмарин, томат «Сладкая гроздь шоколадная», земляничника ремонтантная «Белоснежка», любисток лекарственный «Одисей»), поступивших от ООО «Центр-Огородник» (Московская область), сорта которых не включены в Государственный реестр селекционных достижений и не допущены к использованию.



В отношении юридического лица (ОАО «Липецксортсемовощ») составлен протокол об административном правонарушении по ст. 10.12 КоАП РФ (Нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений); выдано предписание о снятии с реализации данных партий, а также представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Анализ административной практики в сфере семеноводства свидетельствует о наличии в обороте на территории РФ значительного объема некондиционных семян снизкой всхожестью, без документов на сортовые и посевные качества, фальсифицированных, высокой засоренностью, неизвестного происхождения и т.п.



Основные нарушениями законодательства в сфере семеноводства: использование семян сельскохозяйственных растений без документов, подтверждающих сортовые и посевные качества, нарушается ст.25 ФЗ «О семеноводстве» от 17.12.1997г.

использование семян не соответствующих требованиям государственных стандартов, нарушается ст.21 ФЗ «О семеноводстве» от 17.12.1997г, реализация пакетированных семян овощных и цветочных культур, саженцев которые не включены в Государственный реестр селекционных достижений и не допущены к использованию, нарушается ст. 30 ФЗ «О семеноводстве» от 17.12.1997г.



Административная ответственность за данные нарушения предусмотрена ст. 10.12 КоАП РФ Нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.