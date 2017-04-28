Происшествия

сегодня, 08:23

66-летняя женщина погибла под колесами «УАЗа»

1 956
#авария #ДТП
66-летняя женщина погибла под колесами «УАЗа»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области было зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 3 человека, 1 погиб.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 27 апреля в Лебедяни  на улице Тургенева 44-летний водитель «УАЗа» на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 66-летнюю женщину, которая получила смертельную травму.

В Липецке на площади Петра Великого 37-летний водитель «Лады-Калины» на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 27-летнего мужчину, который получил травму, и после оказания помощи был отпущен.

В Липецке на автодороге Орел – Тамбов 61-летний водитель «Киа» столкнулся с «Фольксвагеном» под управлением 26-летнего мужчины, а он, в свою очередь, от удара врезался в «Дэу» под управлением 55-летнего мужчины. В результате 25-летняя пассажирка второй иномарки получила травму, и после оказания помощи была отпущена.

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За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1483 нарушения ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 7, неиспользование ремней безопасности – 62, превышение скорости – 956, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 50.

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#авария #ДТП

Комментарии (1)

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хитрый

51 минуту назад
этого оленя с бритой башкой который лежал на проезжей части добить нужно было! о Одним словом Олень! Теперь бабло будет вытягивать !
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66-летняя женщина погибла под колесами «УАЗа»
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66-летняя женщина погибла под колесами «УАЗа»

сегодня, 08:23

Происшествия