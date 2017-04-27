Улицу Ленина завтра закроют для проезда

28 апреля на улице Ленина в Липецке пройдут праздничные мероприятия, посвященные открытию областной доски почета.

В связи с этим, как сообщает УГИБДД по региону, в период с 07:00 до 14:00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств по улице Ленина на всем ее протяжении. Объезд возможен по улице Плеханова.

Управление Госавтоинспекции Липецкой области просит водителей заблаговременно определять альтернативные маршруты своего движения с учетом вводимых ограничений.