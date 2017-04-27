Общество

53 минуты назад

Улицу Ленина завтра закроют для проезда

5 602
#транспорт
Улицу Ленина завтра закроют для проезда

28 апреля на улице Ленина в Липецке пройдут праздничные мероприятия, посвященные открытию областной доски почета.

В связи с этим, как сообщает УГИБДД по региону, в период с 07:00 до 14:00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств по улице Ленина на всем ее протяжении. Объезд возможен по улице Плеханова.

Управление Госавтоинспекции Липецкой области просит водителей заблаговременно определять альтернативные маршруты своего движения с учетом вводимых ограничений.

5 602
#транспорт

Комментарии (5)

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влипецкепить

4 минуты назад
под портретом количество трудодней(пенсионных баллов)))
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влипецкепить

18 минут назад
список форбс прикалывается .все для человека труда
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Обыватель

25 минут назад
Ленина перекроют, Интернациональная раскопана, где-то случится пробка. Завтра вообще интересно будет на дорогах, деревня рванет к родным огородам с шашлыками :)
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Факт

39 минут назад
Добросовестных рабов будут к стенке гвоздями прибивать
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Эх бл...

45 минут назад
Ударников каптруда будут вешать на доске
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