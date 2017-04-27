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В Совфеде отреагировали на угрозы ядерного удара США по России

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#Россия #США #ядерное оружие
В Совфеде отреагировали на угрозы ядерного удара США по России

Заявление Генштаба РФ о возможном ядерном ударе США по России было сделано для мирового сообщества, при этом россиянам опасаться нечего

В Совфеде прокомментировали доклад представителя Генштаба на VI Московской конференции по международной безопасности о подготовке США к упреждающему ракетно-ядерному удару по России с помощью установок ПРО.

В комитете по обороне и безопасности верхней палаты парламента считают, что гарантия защиты от такого удара — возможность жесткого ответа со стороны российских стратегических ядерных сил. Российские специалисты отмечают, что американскую ПРО могут преодолевать современные ракеты с маневрирующими боевыми блоками.

Ранее на брифинге Познихир заявил, что "нахождение американских баз ПРО в Европе, кораблей ПРО в акваториях морей и океанов, приближенных к российской территории, создает мощный скрытый ударный компонент для возможного нанесения внезапного ракетно-ядерного удара по Российской Федерации".

Подобное заявление, по мнению зампреда комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, имеет несколько адресатов. В частности, "послан ясный сигнал руководству США, что любое развитие событий не станет для нас неожиданностью", - приводит слова сенатора Российская Газета.

"Думаю, что это напоминание не будет лишним. Пусть, что называется, они знают, что мы знаем", - заявил сенатор. Адресатами заявления Познихира, считает Клинцевич, являются не в последнюю очередь и российские граждане. "Им нечего опасаться: ситуация под контролем", - заключил Клинцевич.
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#Россия #США #ядерное оружие

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