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10 минут назад

Негатив от усилителя вкуса можно минимизировать

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#добавка #опыт #вкус
Негатив от усилителя вкуса можно минимизировать

Опыт поставлен на крысах.

Как сообщает «Лента.ру», бразильские ученые установили, что силовой тренинг позволяет предотвратить ухудшение когнитивных способностей и двигательной координации, вызванные избыточным употреблением в пищу глутамата натрия (E621). Соответствующее исследование опубликовано в журнале Experimental Physiology.

Эксперты провели опыты на крысах, в ходе которых грызуны занимались физическими тренировками и употребляли глутамат натрия. Зверькам было около двух месяцев. Кроме того, ученые отдельно взяли грызунов, которые просто питались добавкой, но не занимались спортом. Через некоторое время исследователи протестировали координацию движений и память крыс. Двигательная координация была менее нарушена у крыс, которые выполняли подъем по лестнице. Память у них не претерпела серьезных изменений. Во второй группе ученые наблюдали значительное ухудшение когнитивных способностей и двигательной координации.

Напомним, что добавка E621, или глутамат натрия — это весьма распространенный ингредиент, применяемый в пищевой промышленности.
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#добавка #опыт #вкус

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