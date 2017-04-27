Школьники призывали тушить костры и не бросать окурки



В городе прошла акция против поджогов сухой травы «Берегите лес».



В Липецке на площади Победы сотрудники управления лесного хозяйства региона совместно с областным отделением добровольного пожарного общества и учащимися школы №72 провели информационный десант.

В рамках дня Всероссийской информационной компании против поджогов сухой травы «Береги лес» дети раздавали прохожим листовки и буклеты с правилами поведения в лесу и на приусадебных участках.

- Основная цель акции – информирование граждан о недопустимости выжиганий сухой растительности и неосторожного обращения с огнем в лесах, - рассказывает начальник отдела охраны леса управления лесного хозяйства Липецкой области Михаил Морозов.

Для усиления пропагандистского эффекта через передвижной кинотеатр ГУ МЧС по Липецкой области транслировал ролики. Примечательно, что листовки прохожие не отправляли сразу в мусорную урну – люди внимательно изучали текст, который передавали им дети.

Как заявили в пресс-службе управления лесного хозяйства региона, сегодня акция проходит во всех муниципальных районах. С населением организованы беседы о правилах обращения с огнем в лесах, с учащимися общеобразовательных учреждений проведены внеклассные уроки и фотовыставки.







