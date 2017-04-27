Липецкие школьники и детсадовцы показали свои лучшие спектакли

Призеры городского конкурса еще раз продемонстрировали свое творчество.

В Липецке в рамках городского фестиваля детского музыкально-театрализованного творчества «Липецкая звёздочка» состоялись показы спектаклей, занявших призовые места в номинации «Я б артистом стать хотел». Как отметили в городском департаменте культуры, такие показы давно стали традиционными.

Вниманию музыкальных руководителей и руководителей театральных студий детских садов города в этом году были представлены три театральные постановки: «Королевство кривых зеркал», «Приключения Барона Мюнхаузена», «Козленок, который умел считать до десяти».

Исполнители ролей – воспитанники ДОУ №№ 9, 119 и СОШ № 59. Руководители детских театральных коллективов поделились опытом работы по театрализованной деятельности, методами и приемами, которые они используют при постановке спектаклей для подъема их художественного и эстетического уровня, а также позволяют творчески самореализоваться каждому воспитаннику - участнику спектакля.



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