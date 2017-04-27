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сегодня, 14:00

Липецкие школьники и детсадовцы показали свои лучшие спектакли

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#Спектакль #творчество.
Липецкие школьники и детсадовцы показали свои лучшие спектакли

Призеры городского конкурса еще раз продемонстрировали свое творчество.

В Липецке в рамках городского фестиваля  детского музыкально-театрализованного творчества «Липецкая звёздочка» состоялись показы спектаклей, занявших призовые места в номинации «Я б артистом стать хотел». Как отметили в городском департаменте культуры, такие показы давно стали традиционными.

Вниманию музыкальных руководителей и  руководителей театральных студий детских садов    города  в этом году были представлены три  театральные постановки: «Королевство кривых зеркал», «Приключения Барона Мюнхаузена», «Козленок, который умел считать до десяти».

Исполнители ролей – воспитанники  ДОУ №№ 9, 119 и СОШ № 59. Руководители детских театральных коллективов поделились опытом работы по театрализованной деятельности,  методами и приемами, которые они используют при постановке спектаклей для подъема их художественного и эстетического уровня, а также позволяют  творчески самореализоваться  каждому  воспитаннику - участнику спектакля.

Фото doal.ru


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#Спектакль #творчество.

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