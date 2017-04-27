Общество

5 минут назад

Никакие меры не заставят липчан отказаться от спиртного

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#опрос #алкоголь #продажа
Никакие меры не заставят липчан отказаться от спиртного

Инициатива чиновников не прошла у горожан.

Обсуждение предложения о мерах ограничения потребления алкоголя закончено липчанами на «Портале неравнодушных». Идея от управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области с треском провалилась.

Всего в голосовании по вопросу «Как отвадить людей от спиртного» приняли участие 333 пользователя сервиса гражданских предложений. Свыше 61%, или почти 2/3 от кворума, считают, что для липчан «введение запрета на продажу алкогольной продукции не будет эффективным».

Вместе с этим 60 человек считают, что стоило бы запретить продавать любой алкоголь в воскресенье. А вот 9 пользователей готовы перед понедельником отказаться только от пива и напитков на его основе. 58 человек показали себя трезвенниками и просто «поддерживают любую инициативу, направленную на ограничения потребления алкогольной продукции».
14
#опрос #алкоголь #продажа

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