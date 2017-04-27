Никакие меры не заставят липчан отказаться от спиртного

Инициатива чиновников не прошла у горожан.

Обсуждение предложения о мерах ограничения потребления алкоголя закончено липчанами на «Портале неравнодушных». Идея от управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области с треском провалилась.



Всего в голосовании по вопросу «Как отвадить людей от спиртного» приняли участие 333 пользователя сервиса гражданских предложений. Свыше 61%, или почти 2/3 от кворума, считают, что для липчан «введение запрета на продажу алкогольной продукции не будет эффективным».



Вместе с этим 60 человек считают, что стоило бы запретить продавать любой алкоголь в воскресенье. А вот 9 пользователей готовы перед понедельником отказаться только от пива и напитков на его основе. 58 человек показали себя трезвенниками и просто «поддерживают любую инициативу, направленную на ограничения потребления алкогольной продукции».