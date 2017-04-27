Общество

17 минут назад

Возле домов ветеранов в Данкове сажают сосны и каштаны

1 62
#аллея
Возле домов ветеранов в Данкове сажают сосны и каштаны

В преддверии Великой Победы в честь памяти героического подвига народа в центре социальной защиты населения по Данковскому району проходит акция под названием «Дерево Победы».

В рамках этой акции будут заложены «Аллеи славы», высажены саженцы сосен и каштанов на придомовой территории у участников Великой Отечественной войны, вдов участников войны и тружеников тыла. 

Первые деревца -  саженцы каштана, предоставленные Данковском лесхозом, были высажены в городе Данкове у участницы войны, жительницы блокадного Ленинграда, тружеников тыла. Социальным работникам помогали студенты Данковского агропромышленного техникума.

В с. Теплое социальные работники вместе со школьниками высадили саженцы сосен и каштанов на придомовой территории у участницы Великой Отечественной войны Анны Александровны Разгоняевой   и вдовы умершего участника войны Валентины Васильевны Павловой, состоящих на социальном обслуживании на дому. Социальные работники совместно с учащимися местных школ посадили в с. Спешнево-Ивановское и Избищи у домов труженицы тыла и вдовы умершего участника войны саженцы белой акации и каштана.

1 62
#аллея

Комментарии (1)

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1

11 минут назад
Лучше бы картошку посадили. Показушники.
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