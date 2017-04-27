Общество

52 минуты назад

Полуторагодовалый малыш принял участие в «Лесобеге»

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#лес
Полуторагодовалый малыш принял участие в «Лесобеге»

Лесные кроссы устраиваются в Липецке два раза в год уже несколько лет подряд.

Как сообщает Департамент лесного хозяйства по Центральному федеральному округу, около 150 участников из разных городов собрал лесной пробег, который прошел в Липецкой области. 

В Грязинском лесничестве собрались любители бега из Воронежа, Орла, Тамбова, Москвы, Липецка и Ельца. «Лесобег – 2017» включал в себя две дистанции для взрослых на 10 и 21 километр и километровую дистанцию для детей. В детском забеге участвовали юные спортсмены от 4 до 12 лет. Самым маленьким участником стал полуторагодовалый малыш.

Все дистанции были оборудованы маркировками, чтобы участники знали, куда им бежать. По итогам соревнований все участники были награждены памятными медальками, а юным спортсменам вручили сладкие призы. Лесные кроссы устраиваются в Липецке два раза в год уже несколько лет подряд. Принять участие в них может любой желающий.

149
#лес

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