Культура

43 минуты назад

Летняя эстрада Нижнего парка открывает сезон

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#концерт #парк
Летняя эстрада Нижнего парка открывает сезон

Уже 30 апреля липчан зовут на концерт.

30 апреля в 16.00 на Эстраде Нижнего парка состоится сольный концерт артиста из Усмани Валерия Бизяева .

Как сообщает администрация парка, Валерий Бизяев в 1984 году закончил Липецкое областное культурно-просветительное училище по классу народных инструментов.

Валерий Бизяев - автор музыки и текстов песен, в 2008 году записал диск со своими песнями "Круг друзей". В 2010 году он принимал участие в гала-концерте "Открытый микрофон" города Серпухов. 
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#концерт #парк

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