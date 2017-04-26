Общество

сегодня, 11:09

В Липецкой области детский сад остался без крыши

4 988
#детский сад
В Липецкой области детский сад остался без крыши

Селяне возмущены.

В редакцию GOROD48 обратился читатель, возмущенный исчезновением крыши со здания детского сада.

- В селе Кузовлево Лев-Толстовского района стали разбирать старое здание детского сада: начали с крыши, так как в пожарной части посёлка Лев-Толстой потекла крыша, и поэтому решили разобрать недействующее здание детского сада, и тем самым сэкономить бюджетные средства, зато у нас в центре села будут руины, - пожаловался Рустам Караев.

Как рассказала GOROD48 глава cельского поселения Первомайский сельский совет Лев-Толстовского района (в границах сельского поселения находятся села Первомайское, Кузовлево, деревня Ново-Кузьминка, поселки-Тихий Дон, Чечёрский, Дёмкинский) Марина Аулова, здание бывшего детского сада в селе Кузовлево находится на балансе района, и там, действительно, сняли крышу.

- Здание детского сада является аварийным и не функционирует уже два года, с тех пор, как садик перевели в здание школы, - пояснила GOROD48 Марина Аулова. - Помещение несколько раз выставляли на аукцион, но покупателей не нашлось. Это здание — списанное, аварийное, оно не пригодно для использования, поэтому мне не понятно возмущение отдельных жителей. Куда делась крыша — я не знаю. 

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4 988
#детский сад

Комментарии (4)

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ЖОРА

3 минуты назад
НЕ ВЕРЮ ЧТО ГЛАВА НЕ ЗНАЕТ НИЧЕГО А НЕПРИЯТНОСТИ В РАЙОНЕ ПОСТОЯННЫ ПОТОМУ ЧТО ГЛАВА РАЙОНА И ЕГО ПОДЧИНЕННЫЕ ВООБЩЕ НИ ЧЕГО НЕ ДЕЛАЮТ ИЗ ЗА ТОГО ЧТО РУКОВОДСТВО ОБЛАСТИ НЕ КОНТРОЛИРУЮТ СИТУАЦИЮ В ЭТОМ РАЙОНЕ
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народ

40 минут назад
Раньше женщины рожали , как куры несушки , десятками детей . А сейчас и детей-то нет ! Для кого такой большой сад держать !
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влипецкепить

сегодня, 12:15
пальмира еще не восстановлена, какой лев-толстой
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мистер

сегодня, 12:00
..В Вашем Крыму всё новое железо на крышу..и в Донбассе....там оно нужнее.
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