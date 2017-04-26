Происшествия

сегодня, 07:42

Рано утром в Липецке горели «ГАЗель» и «ВАЗ»

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#пожар
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Рано утром в Липецке горели «ГАЗель» и «ВАЗ»

Причина пожара устанавливается.

Сегодня в 04:01 на улице Меркулова у дома ,№34 в Липецке загорелся автомобиль «ГАЗель». Пламя тушили два расчета пожарных. Огонь повредил моторный отсек и салон автомобиля. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В  04:07  на улице Пришвина у дома №9 загорелся «ВАЗ-2110». На этот раз, несмотря на усилия пожарных, машину отстоять не удалось  она выгорела полностью.
2 1042
#пожар
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Комментарии (2)

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г елик

31 минуту назад
Наверное брос отказались делать арестантам вот результат
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Житель

сегодня, 08:19
Вот как такое может быть, что в одно и то же время (4.01, 4.07) в разных районах города загораются автомобили? Вероятность простого совпадения очень мала.
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Происшествия
Рано утром в Липецке горели «ГАЗель» и «ВАЗ»
#пожар
2
Рано утром в Липецке горели «ГАЗель» и «ВАЗ»

сегодня, 07:42

Происшествия