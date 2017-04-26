Рано утром в Липецке горели «ГАЗель» и «ВАЗ»

Причина пожара устанавливается.

Сегодня в 04:01 на улице Меркулова у дома ,№34 в Липецке загорелся автомобиль «ГАЗель». Пламя тушили два расчета пожарных. Огонь повредил моторный отсек и салон автомобиля. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.



В 04:07 на улице Пришвина у дома №9 загорелся «ВАЗ-2110». На этот раз, несмотря на усилия пожарных, машину отстоять не удалось она выгорела полностью.

