Более 15 тысяч липецких школьников и студентов научили экономить

В жилищно-коммунальных вопросах учат разбираться с ранних лет.

Как сообщает управление ЖКХ Липецкой облатси, за год в обучающих и профориентационных мероприятиях с использованием игры «ЖЭКА» в нашем региоен приняли участие 3614 студентов и почти 11700 школьников.



- Идущая в стране реформа ЖКХ не может быть успешной без повышения уровня грамотности населения в жилищно-коммунальных вопросах, - отмечает пресс-служба управления ЖКХ. - Самое сложное в экономии энергоресурсов - это начать с себя. Все больше жителей в области понимают, что энергосбережение становится нормой. Не остается в стороне и молодежь. С сентября по декабрь 2016 года в общеобразовательных и средних специальных учебных заведениях Липецкой области проходили мероприятия по повышению уровня грамотности населения в жилищно-коммунальных вопросах. Целью таких уроков, классных часов, викторин является формирование культуры энергосбережения в сфере жилищно-коммунального хозяйства среди молодежи и стимулирование интереса к практическому применению этих знаний в повседневной жизни. На уроках разъясняются основные права и обязанности собственников жилья, изучаются основы повышения энергоэффективности в многоквартирных домах и т. д.



Например, в сельских школах Задонского района прошли соревнования с использованием игры «ЖЭКА», классные часы «Россия-страна богатых энергоресурсов», конкурс сочинений «История света: от угольной лампочки до высоких технологий», конкурс рисунков «Вместе ярче», театрализованные представления.



В школах Лев-Толстовкого района в течение учебного года проходили обучающие мероприятия для учеников и их родителей «Живи энергоэффективно», викторины, конкурсы рисунков «ЖКХ в нашей жизни».







