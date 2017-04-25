По улицам Лебедяни разлились тонны сока

По улица города Лебень Липецкой области, где сегодня утром рухнул автоматизированный склад готовой продукции разлились тонны сока.



Видеозаписи города залитого сладкой жидкостью жители Лебедяни выкладывают в соцсетях.



Напомним, автоматизированный склад готовой продукции компании Pepsico на улице Матросова в Лебедяни рухнул сегодня около 10.00. В результате аварии пострадали два человека. Рабочие застряли на опоре обрушившийся конструкции. Сейчас ведутся операция по их спасению.

