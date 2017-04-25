Общество

9 минут назад

По улицам Лебедяни разлились тонны сока

214
#обрушение скалада
По улицам Лебедяни разлились тонны сока
По улица города Лебень Липецкой области, где сегодня утром рухнул автоматизированный склад готовой продукции разлились тонны сока. 

Видеозаписи города залитого сладкой жидкостью жители Лебедяни выкладывают в соцсетях.

Напомним, автоматизированный склад готовой продукции компании Pepsico на улице Матросова в Лебедяни рухнул сегодня около 10.00. В результате аварии пострадали два человека.  Рабочие застряли на опоре обрушившийся конструкции. Сейчас ведутся операция по их спасению. 
214
#обрушение скалада

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