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вчера, 18:11
Липецкая вечЁрка: автозатор в 2,5 км, ликвидация пивнушек и радость от синоптиков
Представляем вам подборку самых обсуждаемых и популярных новостей Липецка и региона по мнению интернет-пользователей в понедельник, 24 апреля
Самый высокий отклик среди остальных событий получила новость о пробке длиной в 2,5 км. Само столкновение - причина затора - попало на видео.
Большая популярность сегодня у темы воспитания подростков: тусовки на кладбище довели до беды.
Оживленные споры развернулись под сообщением об антиалкогольной инициативе — закрыть все кабаки в Липецке. Автора идеи убеждают, что он погорячился с такими переменами.
Не менее бурная полемика — у защитников троллейбусов и противников автобусов. Стала известна дата последнего рейса...
В тоже время больше всего «лайков» у новости про перемены в погоде. Кажется, апрель одумался.
Самый высокий отклик среди остальных событий получила новость о пробке длиной в 2,5 км. Само столкновение - причина затора - попало на видео.
Большая популярность сегодня у темы воспитания подростков: тусовки на кладбище довели до беды.
Оживленные споры развернулись под сообщением об антиалкогольной инициативе — закрыть все кабаки в Липецке. Автора идеи убеждают, что он погорячился с такими переменами.
Не менее бурная полемика — у защитников троллейбусов и противников автобусов. Стала известна дата последнего рейса...
В тоже время больше всего «лайков» у новости про перемены в погоде. Кажется, апрель одумался.
влипецкепить
Липчанин.