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вчера, 18:11

Липецкая вечЁрка: автозатор в 2,5 км, ликвидация пивнушек и радость от синоптиков

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#обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: автозатор в 2,5 км, ликвидация пивнушек и радость от синоптиков
Представляем вам подборку самых обсуждаемых и популярных новостей Липецка и региона по мнению интернет-пользователей в понедельник, 24 апреля

Самый высокий отклик среди остальных событий получила новость о пробке длиной в 2,5 км. Само столкновение  - причина затора - попало на видео.

Большая популярность сегодня у темы воспитания подростков: тусовки на кладбище довели до беды.

Оживленные споры развернулись под сообщением об антиалкогольной инициативе — закрыть все кабаки в Липецке. Автора идеи убеждают, что он погорячился с такими переменами.

Не менее бурная полемика — у защитников троллейбусов и противников автобусов. Стала известна дата последнего рейса...

В тоже время больше всего «лайков» у новости про перемены в погоде. Кажется, апрель одумался.
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#обзор #события #вечЁрка

Комментарии (2)

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влипецкепить

вчера, 19:17
скоро и автобусы будут нерентабельны, цены на бензин в РФ обогнали цены в США
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Липчанин.

вчера, 18:28
Меры меняются но не меняется стиль их дебилизима . В час пик город стоит в пробках . В 17 00. Решили менять бордюры и ремонтировать дорогу . Весь день как всегда воляют Дурока. Славный смотритель ты идиот?
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