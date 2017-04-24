Лучших учителя, воспитателя и классного руководителя Липецка будут чествовать 26 апреля

Лауреаты-2017 получат дипломы и денежные призы.

26 апреля в 11:00 в актовом зале Липецкого государственного педагогического университета им. П.П. Семенова Тян-Шанского состоится церемония награждения победителей и участников городских профессиональных конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Дебют», «Самый классный классный», сообщили в городском департаменте образования.

По традиции профессионалов своего дела поздравят руководители города и вручат им дипломы и денежные вознаграждения.



Напомним, в городском профессиональном конкурсе «Учитель года» участвовали 9 педагогов общеобразовательных учреждений и 4 студента ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского. Звания абсолютного победителя конкурса удостоен учитель математики школы № 59 Сергей Жбанов, который стал лучшим среди педагогов Липецкой области. Кроме того, были определены победители конкурса в номинациях: «Учитель-исследователь» – учитель русского языка и литературы гимназии № 1 Ольга Тулаева, «Традиции и новаторство в образовании» – учитель русского языка и литературы школы№ 18 Елена Пирогова, «Сердце отдаю детям» – учитель информатики школы № 48 Владимир Зацепин, «Вдохновение и педагогический артистизм» – учитель географии лицея № 44 Ольга Кондрахина. Впервые была введена номинация «Дебют» для учителей, чей стаж работы не превышает три года. Победителем в этой номинации стал учитель ИЗО школы № 51 Ованес Минасян. В традиционной номинации для студентов ЛГПУ «Надежда» 1 место заняла студентка Института истории, права и общественных наук Анастасия Пикалова, 2 место – студентка Института естественных, математических и технических наук Светлана Родионова.

В городском профессиональном конкурсе «Воспитатель года» приняли участие 17 педагогов ДОУ. Абсолютным победителем конкурса стала Вера Смольянинова, воспитатель ДОУ № 138, призерами в номинациях «Мастер своего дела» - воспитатель ДОУ № 38 Ольга Золотухина, «Педагогический поиск» - воспитатель дошкольных групп школы №59 Анна Астахова , «Педагог – творец» - воспитатель ДОУ № 78 Елена Гашенко, «Сердце отдаю детям» - воспитатель ДОУ № 17 Татьяна Боровских.

В городском профессиональном конкурсе молодых педагогов «Дебют» приняли участие 18 педагогов ДОУ. В этом конкурсе принимают участие не только воспитатели, но и инструкторы по физической культуре, музыкальные работники, педагоги-психологи, учителя-логопеды. Абсолютным победителем конкурса стала педагог-психолог ДОУ № 30 Анна Чуврина, призерами – музыкальный руководитель ДОУ № 6 Светлана Алексинцева, инструктор по физической культуре ДОУ № 99 Александра Осадчук, воспитатель ДОУ № 135 Мария Докучаева, музыкальный руководитель ДОУ № 128 Анна Каримова.

В городском конкурсе «Самый классный классный» приняли участие 11 педагогов ОУ. Абсолютным победителем конкурса стала учитель математики гимназии № 12 Ирина Китаева, призерами в номинациях: «Опыт и мастерство» - учитель русского языка и литературы гимназии № 1 Оксана Черникова, «Культура и традиции» - учитель иностранных языков школы № 17 Елена Малкова, «Сердце отдаю детям» - учитель начальных классов школы № 40 Галина Колягина, «Новаторство и стиль» - учитель математики школы № 47 Татьяна Огаркова.