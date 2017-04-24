Детский концерт «Апрельские премьеры» собрал около 700 зрителей

Самому младшему артисту исполнилось всего 3 года.

Удивительный концерт, участниками которого стали более 250 ребят состоялся в Областном центре культуры, народного творчества и кино. В концертном зале не было свободных мест – зрители, среди которых родители юных артистов, руководители образовательных учреждений, представители департамента образования администрации города Липецка, друзья и партнеры образовательного учреждения, пришли посмотреть «Апрельские премьеры».



Как сообщили в городском департаменте образования, в этом году свой отчетный концерт, который проводится в седьмой раз, талантливые учащиеся и педагоги школы №59 «Перспектива» посвятили городской воспитательной акции «Город начинается с тебя!». Самому юному артисту – 3 года, самые старшие – учатся в 8-ом классе.

Энергии детства, творчества, задора не было предела. Юные таланты переносили зрителей из театральных залов на цирковые представления, от культуры одного народы - к традициям другого. Лирические произведения сменялись искрометными зажигательными выступлениями. В песнях ребята признавались в любви своему городу, славили Россию, говорили о своей роли в жизни школы, города, государства.

«Город начинается с тебя!» - призывает городская воспитательная акция, «Город начинается с меня!» - утверждают самые маленькие участники дружного творческого коллектива школы №59 «Перспектива».

- Мы поздравляем коллектив школы №59 не только с сегодняшним праздником юности, творчества, таланта. Мы поздравляем вас с теми достижениями, которые славят не только школу, но и систему образования города Липецка. Желаем вам не останавливаться на достигнутом, идти только вперед, к новым победам и свершениям! - обратился к педагогическому, родительскому, ученическому коллективам школы №59 председатель департамента образования администрации города Липецка Александр Мочалов.



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