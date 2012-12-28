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сегодня, 19:46

Вместо победы… букетик цветов

Когда День рождения - воистину грустный праздник.

И во втором матче в Орле против «Атома-Курск» липецкие волейболистки выглядели статистками. Счёт встречи, как и вчера, в пользу соперниц – 3:0, а по партиям – 25:11, 25:18, 25:15.

Главный тренер липчанок Александр Горбатков ещё после первой игры связал тотальное преимущество курянок с нехваткой у «Липецка» хорошей связующей. По ходу сезона через ключевую позицию в команде прошли несколько волейболисток, а толку – ноль.

13-й тур вышел для липчанок коротким: два матча по 0:3. Вместо очков команда привезёт домой лишь букет цветов, врученный перед первой игрой нападающей Евгении Бочкарёвой в связи с её 29-летием.

Впереди лишь один тур – 23-27 апреля в Анапе. По два раза предстоит встретится с местным «Динамо» и «Уфимочкой-УГНТУ», конкурентом в борьбе за предпоследнее место. Пока у обеих команд по 5 побед. Но по дополнительным показателям башкирская команда на одну строчку выше.
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