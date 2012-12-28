17-летний подросток попал в нейрохирургию с ушибом головного мозга и переломами: его избили в районе «Звёздного»
Сегодня в Липецке: горожан зовут на кладбище, треть липчан не верят в свой профессиональный рост
Прокуратура через суд заставляет предпринимателя переделать фитнес-клуб под многоэтажную парковку
Прокуратура через суд заставляет предпринимателя переделать фитнес-клуб под многоэтажную парковку
Владимир Сериков: Медвуз — это закрытие собственных потребностей в кадрах и привлечение молодежи из других регионов
Спорт
356
сегодня, 19:46
Вместо победы… букетик цветов
Когда День рождения - воистину грустный праздник.
Главный тренер липчанок Александр Горбатков ещё после первой игры связал тотальное преимущество курянок с нехваткой у «Липецка» хорошей связующей. По ходу сезона через ключевую позицию в команде прошли несколько волейболисток, а толку – ноль.
13-й тур вышел для липчанок коротким: два матча по 0:3. Вместо очков команда привезёт домой лишь букет цветов, врученный перед первой игрой нападающей Евгении Бочкарёвой в связи с её 29-летием.
Впереди лишь один тур – 23-27 апреля в Анапе. По два раза предстоит встретится с местным «Динамо» и «Уфимочкой-УГНТУ», конкурентом в борьбе за предпоследнее место. Пока у обеих команд по 5 побед. Но по дополнительным показателям башкирская команда на одну строчку выше.
0
0
0
2
1
Комментарии