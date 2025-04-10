В 65% домах по плану 2025 года начались работы по капитальному ремонту

В 147 домах Липецкой области стартовали работы по капитальному ремонту. В работе находится 65 дома, еще в 82 многоэтажках капремонт по отдельным видам уже завершен.

Руководитель регионального ФКР Сергей Якунин проконтролировал ход работ в домах. Так, подрядная организация на улице Гагарина, 79 к работам приступила в конце января. На данный момент металлическими кассетами уже обшиты торцы и обновлен фундамент.«Ожидаем, что погодные условия продолжат улучшаться. Это поможет подрядчикам увеличить объёмы строительных работ. Конечно, особое внимание уделяем качеству и срокам выполнения, чтобы жители могли комфортно проживать в обновленных домах», — отметил Сергей Якунин.В доме №119 по улице Первомайской работы уже завершены. Здесь прошел капитальный ремонт двухскатной крыши. Строители смонтировали новую стропильную систему и покрыли её профлистом, подшили карниз, установили ограждения и снегозадержатели, а также колпаки на вентиляционные шахты. Помимо этого, рабочие утеплили чердачное перекрытие, заменили люки и двери, обшили вентиляционные шахты по металлическому каркасу.С приходом теплой погоды у подрядных организаций появится возможность расширить перечень выполняемых строительных работ, поскольку плюсовой температурный режим соответствует технологическим нормам.Напомним, что всего в регионе за этот год планируется обновить 225 многоквартирных домов.