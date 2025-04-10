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Общество
1812
10.04.2025 16:57
13

В 65% домах по плану 2025 года начались работы по капитальному ремонту

В 147 домах Липецкой области стартовали работы по капитальному ремонту. В работе находится 65 дома, еще в 82 многоэтажках капремонт по отдельным видам уже завершен.

Руководитель регионального ФКР Сергей Якунин проконтролировал ход работ в домах. Так, подрядная организация на улице Гагарина, 79 к работам приступила в конце января. На данный момент металлическими кассетами уже обшиты торцы и обновлен фундамент.

«Ожидаем, что погодные условия продолжат улучшаться. Это поможет подрядчикам увеличить объёмы строительных работ. Конечно, особое внимание уделяем качеству и срокам выполнения, чтобы жители могли комфортно проживать в обновленных домах», — отметил Сергей Якунин.

В доме №119 по улице Первомайской работы уже завершены. Здесь прошел капитальный ремонт двухскатной крыши. Строители смонтировали новую стропильную систему и покрыли её профлистом, подшили карниз, установили ограждения и снегозадержатели, а также колпаки на вентиляционные шахты. Помимо этого, рабочие утеплили чердачное перекрытие, заменили люки и двери, обшили вентиляционные шахты по металлическому каркасу.

С приходом теплой погоды у подрядных организаций появится возможность расширить перечень выполняемых строительных работ, поскольку плюсовой температурный режим соответствует технологическим нормам.

Напомним, что всего в регионе за этот год планируется обновить 225 многоквартирных домов.
капремонт
ФКР
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Комментарии (13)

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zzloyzz
вчера, 10:37
Пришвина 19 сам развалится так и не дождавшись простого ремонта протекающей крыши.
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вопрос
вчера, 07:24
Кровля, фундамент, фасад это хорошо. А что с коммуникациями?
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Грачёва
10.04.2025 20:52
Почему одним делают утепляют фасад, а другим нет если дома одинаковые?
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111
вчера, 09:47
утепляют и делают красиво там, где могут проехать высшие чины и посмотреть, а мы покажем как стараемся, а остальные где то в глубине района или на окраине города - по принципу "И так сойдет" Если уж утеплять, так все дома! Стоимость взноса для всех одинаковая!!!
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Щеглова
10.04.2025 20:50
Почему меняется только одна входная дверь, а вторая тамбурная не меняется?
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Житель
10.04.2025 20:30
Зачем обшивать дома металлическими кассетами? Это просто отстой, это знает любой архитектор. Еще хуже , чем заборы из профлиста вокруг красивых домикоа в деревнях. Ну зачем город - то так уродовать.? На улице Советской, например , многие дома красиво оштукатурили. За эти дома - честь и хвала! Молодцы.
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я
10.04.2025 20:12
балаболы, почему Гоголя д1 перенесли с 2023-2025 на 2041-2043? куда ток не писали и одни отписки, в том году отвечали типа ждите, а в этом уже денег нет, будем всем домом писать в прокуратуру и Бастрыкину есле не понимаете, то бешеные счета за отопление, типа счетчик у них не работал и по 6500 оплаты начислили без воды за 50 кв. м, а за однушку по 5000, где это видано что за самый короткий и безморозный месяц такие расценки, привыкли грабить людей
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Дерсу
10.04.2025 19:53
Дом на картинке- люди теперь живут в железном ящике.
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Инженер
10.04.2025 19:50
Гагарина 79. Как логично понять обновлен фундамент.старый что убрали а новый сделали?И почему Гагарина 61 поштукатурили и покрасили а здесь вентфасад?почему утеплитель 100мм а может надо было 2 по 50мм разной плотности.и есть ли теплотехнический расчет?
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как всегда
10.04.2025 19:38
проценты,миллиарды,а результат убогий.
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Ирине
10.04.2025 19:15
Кто, кто? Иностранные специалисты!
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