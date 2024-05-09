Сегодня в Липецке: горожан зовут на кладбище, треть липчан не верят в свой профессиональный рост

Липчан ждут спектакли, концерты и кинопремьеры - одна с Энтони Хопкинсом.

В Липецке по-прежнему прохладно - от +5 до +7 градусов, но зато день пройдёт без существенных осадков.









ул. Я. Фабрициуса, 1.









пер. Технологический, 2а, 3, 8а, 132.









Общественная палата Липецка приглашает всех неравнодушных липчан в 10:00 поучаствовать в уборке старейшего городского кладбища – Евдокиевского (0+).









Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) пришлашает в 18:30 на одну из своих самых скандальных постановок «Мужской стриптиз» (18+).











А в Липецком академическом театре драмы им. Л.Толстого (пл. Театральная, 2) сегодня в 19:00 покажут спектакль «Есенин. Быть поэтом» (16+).









Порадуют юных зрителей сегодня и в Липецком государственном театре кукол – в 11:00 спектаклем «Айболит» (6+).









Сегодня в Липецке пройдут и концерты. В 18:00 в Детской школе искусств (пр-кт Мира, 15а) состоится отчётный концерт воспитанников «Привет, баян!» (6+).









Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает в 19:03 на совместный просмотр фильма «Амели». Франция, Германия, 2001. Мелодрама. Режиссер — Жан-Пьер Жёне (18+).













Кадр из фильма













«Западня». США, 2025. Триллер. Режиссёр Дэвид Яровески (18+).





«Под огнём». США, 2025. Боевик. Алекс Гарленд (16+).





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С 10:00 и до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:ул. 9й микрорайон, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 14, 14б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 20в, 21, 21а;ул. В. Бачурина, 10.ул. Вермишева, 2, 3, 4а, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 11, 11/2, 13, 14, 15, 16, 16а, 16б, 17/1, 17/2, 18/2, 22, 22а, 23, 23а, 23б, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31;ул. Звездная, 9, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 17:ул. Космонавтов, 43, 45/1, 45/2, 45/3, 47, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5. 51;ул. Молодежная, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 25;ул. Лутова, 11, 14, 15;ул. Филипченко, 4/4, 4/3, 4/2, 4/1, 2, 8/1, 8/2, 8/3, 10/2, 10, 12, 14/1, 14/2, 12/2, 8;ул. Я. Берзина, 2, 3а, 4, 6, 9, 9а, 16, 16/2;С 09:00 до 17:00 в связи с ремонтом останутся без электричестваул. Автодорожная, 16;ул. Алфавитная, 2, 22, 23, 25/1, 25/2;ул. Ангарская, 1, 3, 4, 23, 24, 30, 32, 51;ул. Астраханская, 9, 21;ул. Архангельская, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13;ул. Монтажников, 3а;ул. Силикатная, 16, 17, 18, 19, 19а, 20;ул. Усманская;ул. Шахматная, 1, 3;ул. Юношеская, 19, 21;пл. Петра Великого, д. 2, 7;пер. Бытовой, 1, 7, 8, 17, 18, 21, 24;пер. Ландшафтный, 10, 20, 23а;пер. Малый, 6, 7, 12, 13, 17, 25, 26,;С раннего утра проехать по дорогам Липецка непросто. Узнать о пробках помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, а при известной доле везения – подскажут, как объехать заторы.Этот призыв подогнали аж под две полезные акции – «Чистый четверг» и проекта «Историческая память поколений». Пойдёте?По пьесе липецкого автора Бориса Бужора (Медведева), который, как и все местные жители, знает, что такое металлургия. Но авторская фантазия унесла драматурга в невиданные творческие дали: она рассказывает о пятерых сталеварах, потерявших работу. Чтобы хоть как-то выжить суровые мужики решили открыть собственное стрип-шоу.Спектакль, посвященный жизни и творчеству великого поэта Сергея Есенина. Его жизнь рассказана стихами, документами, танцами, песнями и музыкой. Факты биографии переплетаются с воспоминаниями, чувствами, мечтами и страданиями. Спектакль, во время которого рождается новая история и происходит поиск ответа на вопрос: что значит – быть поэтом?А в Центральной городской библиотеке им. С. Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) в 12:30 зазвучат голоса народного хора ветеранов ОЦКИТВходит в 250 лучших фильмов всех времён по версии «Кинопоиска» - 147-е место. Непонятные поступки тихой одинокой девушки, живущей в мире своих фантазий, могут навсегда изменить жизнь совершенно разных людей, подарив им счастье и раскрасив окружающий мир яркими красками. Эту девушку зовут Амели Пулен.Каждый третий липчанин не видит перспектив профессионального роста на своей работе, выяснили в ходе опроса специалисты SuperJob. Такие люди просто ходят на работу и механически выполняют рутину. Верят в перспективу роста 56% опрошенных.40% отмечают отсутствие поддержки руководства в этом вопросе. Только 35% опрошенных чувствуют заинтересованность работодателя в их развитии как специалиста.В то же время 47% горожан регулярно сталкиваются с задачами, требующими новых навыков и знаний, чаще это - мужчины. Больше всего же тех, кто регулярно сталкивается с новыми вызовами в работе, — среди респондентов с доходом до 50 тыс. руб. (54%). Большинство позитивно относится к необходимости повышения профессионального уровня и считает решение нестандартных вопросов частью своей подготовленности к работе: «Задачи обычно немного выше моей квалификации, поэтому я всегда учусь»; «В моей профессии мало простых задач. Есть проблема — решаю».В четверг по традиции на экраны кинотеатров выходят новые фильмы.Россия, 2025. Комедия. Режиссер Александр Войтинский16-лятняя школьница Маша никогда не видела своего отца. Однажды, разбирая старые фотографии для выпускного вечера, Маша находит письмо, которая мама писала отцу и узнает что его зовут Павел Соколов, и что её родители познакомились на концерте группы «Звери» 18 лет назад, а потом он ушел в армию и писем от него не было. Маша находит подходящего по имени, фамилии и возрасту мужчину в VK — правда, без фото. На странице Павла она видит пост о том, что он идет на юбилейный концерт группы «Звери». Маша убеждена, что это её отец и решает тоже отправиться на концерт, найти его и узнать, почему он их оставил.Зоя Бербер, Рома Зверь, Льянка Грыбу, Виктор ХоринякЭтот вечер для Эдди сразу не задался: он решил угнать не ту машину. И владелец роскошного автомобиля Уильям взял закон в свои руки. Теперь Эдди в плену очень опасного человека и, если он не придумает как ослабить мертвую хватку самопровозглашенного линчевателя, жить ему останется совсем недолго. Начинается жестокая игра в кошки-мышки, кульминация которой произойдет в самом центре Лос-Анджелеса. Этот вечер Город Ангелов не забудет никогда.Билл Скарсгард, Энтони Хопкинс, Майкл Эклунд.Ирак, 2006 год. Боевая группа «морских котиков» оказывается в самом центре вражеской территории. Они — элитные бойцы, закаленные тысячами часов изнурительных тренировок. Но ничто не могло подготовить их к осаде, в которую они попали. Теперь им предстоит пережить самые напряженные часы своей жизни и любой ценой спасти друг друга.Джозеф Куинн, Финн Беннетт, Уилл Поултер.