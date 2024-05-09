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1837
сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: горожан зовут на кладбище, треть липчан не верят в свой профессиональный рост

Липчан ждут спектакли, концерты и кинопремьеры - одна с Энтони Хопкинсом.

Снег наконец-то прекратится

В Липецке по-прежнему прохладно - от +5 до +7 градусов, но зато день пройдёт без существенных осадков.

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Отключение воды

С 10:00 и до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:

ул. 9й микрорайон, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 14, 14б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 20в, 21, 21а;
ул. В. Бачурина, 10.
ул. Вермишева, 2, 3, 4а, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 11, 11/2, 13, 14, 15, 16, 16а, 16б, 17/1, 17/2, 18/2, 22, 22а, 23, 23а, 23б, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31;
ул. Звездная, 9, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 17:
ул. Космонавтов, 43, 45/1, 45/2, 45/3, 47, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5. 51;
ул. Молодежная, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 25;
ул. Лутова, 11, 14, 15;
ул. Филипченко, 4/4, 4/3, 4/2, 4/1, 2, 8/1, 8/2, 8/3, 10/2, 10, 12, 14/1, 14/2, 12/2, 8;
ул. Я. Берзина, 2, 3а, 4, 6, 9, 9а, 16, 16/2;
ул. Я. Фабрициуса, 1.

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Отключение света

С 09:00 до 17:00 в связи с ремонтом останутся без электричества

ул. Автодорожная, 16;
ул. Алфавитная, 2, 22, 23, 25/1, 25/2;
ул. Ангарская, 1, 3, 4, 23, 24, 30, 32, 51;
ул. Астраханская, 9, 21;
ул. Архангельская, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13;
ул. Монтажников, 3а;
ул. Силикатная, 16, 17, 18, 19, 19а, 20;
ул. Усманская;
ул. Шахматная, 1, 3;
ул. Юношеская, 19, 21;
пл. Петра Великого, д. 2, 7;
пер. Бытовой, 1, 7, 8, 17, 18, 21, 24;
пер. Ландшафтный, 10, 20, 23а;
пер. Малый, 6, 7, 12, 13, 17, 25, 26,;
пер. Технологический, 2а, 3, 8а, 132.

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Пробки

С раннего утра проехать по дорогам Липецка непросто. Узнать о пробках помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, а при известной доле везения – подскажут, как объехать заторы.


Субботник

Общественная палата Липецка приглашает всех неравнодушных липчан в 10:00 поучаствовать в уборке старейшего городского кладбища – Евдокиевского (0+).

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Этот призыв подогнали аж под две полезные акции – «Чистый четверг» и проекта «Историческая память поколений». Пойдёте?

Стриптиз

Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) пришлашает в 18:30 на одну из своих самых скандальных постановок «Мужской стриптиз» (18+).

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По пьесе липецкого автора Бориса Бужора (Медведева), который, как и все местные жители, знает, что такое металлургия. Но авторская фантазия унесла драматурга в невиданные творческие дали: она рассказывает о пятерых сталеварах, потерявших работу. Чтобы хоть как-то выжить суровые мужики решили открыть собственное стрип-шоу.

Есенин

А в Липецком академическом театре драмы им. Л.Толстого (пл. Театральная, 2) сегодня в 19:00 покажут спектакль «Есенин. Быть поэтом» (16+).

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Спектакль, посвященный жизни и творчеству великого поэта Сергея Есенина. Его жизнь рассказана стихами, документами, танцами, песнями и музыкой. Факты биографии переплетаются с воспоминаниями, чувствами, мечтами и страданиями. Спектакль, во время которого рождается новая история и происходит поиск ответа на вопрос: что значит – быть поэтом?

Айболит

Порадуют юных зрителей сегодня и в Липецком государственном театре кукол – в 11:00 спектаклем «Айболит» (6+).

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Поют и музицируют все возрасты

Сегодня в Липецке пройдут и концерты. В 18:00 в Детской школе искусств (пр-кт Мира, 15а) состоится отчётный концерт воспитанников «Привет, баян!» (6+).

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А в Центральной городской библиотеке им. С. Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) в 12:30 зазвучат голоса народного хора ветеранов ОЦКИТ (16+).

Весенний киновечер

Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает в 19:03 на совместный просмотр фильма «Амели». Франция, Германия, 2001. Мелодрама. Режиссер — Жан-Пьер Жёне (18+).

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Кадр из фильма

Входит в 250 лучших фильмов всех времён по версии «Кинопоиска» - 147-е место. Непонятные поступки тихой одинокой девушки, живущей в мире своих фантазий, могут навсегда изменить жизнь совершенно разных людей, подарив им счастье и раскрасив окружающий мир яркими красками. Эту девушку зовут Амели Пулен.

А вам есть куда расти?

Каждый третий липчанин не видит перспектив профессионального роста на своей работе, выяснили в ходе опроса специалисты SuperJob. Такие люди просто ходят на работу и механически выполняют рутину. Верят в перспективу роста 56% опрошенных.

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40% отмечают отсутствие поддержки руководства в этом вопросе. Только 35% опрошенных чувствуют заинтересованность работодателя в их развитии как специалиста.

В то же время 47% горожан регулярно сталкиваются с задачами, требующими новых навыков и знаний, чаще это - мужчины. Больше всего же тех, кто регулярно сталкивается с новыми вызовами в работе, — среди респондентов с доходом до 50 тыс. руб. (54%). Большинство позитивно относится к необходимости повышения профессионального уровня и считает решение нестандартных вопросов частью своей подготовленности к работе: «Задачи обычно немного выше моей квалификации, поэтому я всегда учусь»; «В моей профессии мало простых задач. Есть проблема — решаю».

Кинопремьеры

В четверг по традиции на экраны кинотеатров выходят новые фильмы.

«Все, что тебя касается». Россия, 2025. Комедия. Режиссер Александр Войтинский (16+).

16-лятняя школьница Маша никогда не видела своего отца. Однажды, разбирая старые фотографии для выпускного вечера, Маша находит письмо, которая мама писала отцу и узнает что его зовут Павел Соколов, и что её родители познакомились на концерте группы «Звери» 18 лет назад, а потом он ушел в армию и писем от него не было. Маша находит подходящего по имени, фамилии и возрасту мужчину в VK — правда, без фото. На странице Павла она видит пост о том, что он идет на юбилейный концерт группы «Звери». Маша убеждена, что это её отец и решает тоже отправиться на концерт, найти его и узнать, почему он их оставил.

В ролях: Зоя Бербер, Рома Зверь, Льянка Грыбу, Виктор Хориняк
«Западня». США, 2025. Триллер. Режиссёр Дэвид Яровески (18+).

Этот вечер для Эдди сразу не задался: он решил угнать не ту машину. И владелец роскошного автомобиля Уильям взял закон в свои руки. Теперь Эдди в плену очень опасного человека и, если он не придумает как ослабить мертвую хватку самопровозглашенного линчевателя, жить ему останется совсем недолго. Начинается жестокая игра в кошки-мышки, кульминация которой произойдет в самом центре Лос-Анджелеса. Этот вечер Город Ангелов не забудет никогда.

В ролях: Билл Скарсгард, Энтони Хопкинс, Майкл Эклунд.
«Под огнём». США, 2025. Боевик. Алекс Гарленд (16+).

Ирак, 2006 год. Боевая группа «морских котиков» оказывается в самом центре вражеской территории. Они — элитные бойцы, закаленные тысячами часов изнурительных тренировок. Но ничто не могло подготовить их к осаде, в которую они попали. Теперь им предстоит пережить самые напряженные часы своей жизни и любой ценой спасти друг друга.

В ролях: Джозеф Куинн, Финн Беннетт, Уилл Поултер.



Дорогие липчане! В разгар рабочей недели важные новости идут одна за другой. Жителям нашего региона удобнее всего читать свежую информацию на GOROD48. Прочёсывать весь Интернет в поисках нужной информации давно не нужно: все самое главное, интересное и полезное собрано на нашем сайте, который неспроста называют электронным именем Липецка. Мы работаем 24/7 и ждём вас на наших страницах снова и снова.
Сегодня в Липецке
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Комментарии (16)

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Как гость
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Прорк
38 минут назад
Пока зовут - готовят к отправке......
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Бабушка
57 минут назад
Молодёжь здесь только комментарии умеет нехорошие строчить.
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Дед
сегодня, 09:44
Больно надо !
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Гость
сегодня, 09:39
Зато на обычные кладбище не добраться. С 12 пустят по 1 автобусу для галочки что есть маршрут. А бабки часами будут стоять чтоб добраться да и не каждый день рейсы.
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Пенсионерка
сегодня, 09:25
Я всегда убирала бесхозные могилки рядом с бабушкиной, потом и с папиной. И сейчас бы помогла, да радикулит замучил, увы.
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Старпёр
сегодня, 08:43
Я ещё пенсии не видел,а уже на кладбища приглашають.
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гость
сегодня, 08:40
На Евдокиевское кладбище , уже третий или четвертый заход субботников . Делайте его мемориальным и убирайте профессионально .
Ответить
Гретель
сегодня, 09:23
Тебе надо, ты и делай
Ответить
Я
сегодня, 10:10
Тебе надо, ты и делай Твоего мнения спросить забыли
Ответить
сегодня, 08:31
Как-то не по себе от фразы в заголовке статьи: "Горожан зовут на кладбище."
Ответить
Пупа
23 минуты назад
И звать не надо,все там будем.Главное чтоб с РАЕМ не нае. не обманул ,наш затейник.
Ответить
Скуф
сегодня, 08:44
Хорошо хоть не вперёд ногами...
Ответить
Киноман
сегодня, 08:23
"Амели" входит в 250 лучших фильмов всех времён? Без комментариев.
Ответить
Коммунист
сегодня, 08:39
Вот и не комментируй. Не нравится не смотри. Нет проблем.
Ответить
Либерал
сегодня, 08:48
Вот и не комментируй. Не нравится не смотри. Нет проблем. Никто и не смотрит. Лучше ТикТок посмотреть
Ответить
Командировочный
сегодня, 08:22
Пойдёте?-А разве в Липецке есть неравнодушные?
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