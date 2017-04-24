Закрытая статистика ФК «Металлург»: чаще всех пасует Викторов, а в единоборства вступает Фролов

Кто лучший на поле в нашей команде?

Болельщикам «Металлурга» будет любопытно узнать статистику игроков команды в прошлой победной игре на своем поле с «Динамо-Брянск», которую «сталевары» выиграли – 1:0. Компания «InStat Football», занимающаяся анализом игр профессиональных команд, составила подробный отчет буквально о каждом действии футболистов на поле.

По количеству технико-тактических действий (любимый компонент футбольного аналитика Александра Бубнова) лучшим на поле в нашей команде был капитан «Металлурга» Евгений Фролов – 124 действия, из которых 79 удачных (64%).

За сотню ТТД перевалили еще два игрока: крайний защитник Александр Викторов – 107 ТТД (82 удачных, 77%) и опорный хавбек Олег Кожемякин – 102 (85, 83%).

Кожемякин стал самым эффективным игроком на поле по наименьшему количеству брака – 83 % его действий были удачными. Следом расположились Викторов и защитник Глеб Подковыров (88 ТТД, 69 удачных), у которых по 77 % эффективности.

Чаще всех передач партнерам делал Викторов – 68 раз, из которых 56 точных (82 %), на втором месте по количеству передач Фролов – 67 пасов, 46 точных (69%). Олег Кожемякин пасовал 62 раза, 50 его передач достигли цели (81%). Отметим, что действовавший в группе, где игроки находятся с мячом реже, атаки Руслан Ахвледиани сделал всего 21 передачу, но 19 из них точные (83 %); именно его скидка головой с тала голевым пасом.

Чаще всех в единоборства вступал Фролов – 28 раз, из которых 15 выиграл (54 %), далее идет Ахвледиани – 23 единоборства, 11 успешных (48%), третье место по количеству единоборств у Евгения Барбашина – 21, правда выиграл он всего 6 (29%).

Полузащитник Николай Иванников по всем показателям в «золотой середине»: 53 ТТД, 29 результативных (55%), 19 передач, в том числе 14 точных (74%), 20 единоборств, из которых 7 выиграно (35%). Но именно он забил победный гол в этом матче.