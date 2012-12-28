Липецкий гребец на байдарке выиграл первенство России и выполнил норматив мастера спорта

В активе Ярослава Бойко две медали.

На короткой дистанции Бойко сумел опередить серебряного призёра Вадима Сухоноса из Костромы более, чем на секунду (!), результат «серебряного» призёра – 1:47,152.













Липчанин на пьедестале выше всех





Липчанин Ярослав Бойко завоевал две медали в первенстве России по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров до 19 лет в Энгельсе Саратовской области.Липчанин стал одним из самых молодых участников турнира, в сентябре ему исполнится 17 лет. Тем не менее, на дистанции 500 метров в байдарке-одиночке он не знал себе равных, став победителем и при этом выполнив норматив мастера спорта – 1 минута 46,102 секунды.В финале «А» выступал ещё один наш земляк Егор Сомов, который финишировал шестым – 1:48,969.А на дистанции 1000 метров Бойко взял «серебро» – 3:46,986, уступив только воронежцу Тимофею Лопатину – 3:45,416.Без медали Бойко остался на дистанции 200 метров, финишировав 9-м – 36,908. Победил местный гребец Никита Козлов – 35,631.Соревнования проходили в двух возрастных группах до 19 и до 24 лет. В них приняли участие 520 гребцов из 30 регионов страны, что подчеркнуло популярность этого вида спорта в России.