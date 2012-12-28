18-летняя липчанка продала бывшему одногруппнику карту и теперь может сесть на три года
Первая пошла: в Липецке объявили торги на ремонт школ в 2027 году: первой станет 28-я на Соколе
Угодившая в коммунальный порыв 19-летняя беременная липчанка продолжает лечение в ожоговом центре
В России
17
9 минут назад
Зарплаты работников госучреждений проиндексируют на 6,8% в 2027 году
Зарплаты сотрудников федеральных учреждений здравоохранения, науки, образования, социального обеспечения и культуры планируют проиндексировать на 6,8% с 1 января 2027 года.
«Увеличение на 6,8% с 1 января коснется тех, кто трудится в федеральных государственных учреждениях здравоохранения, науки, образования, социального обеспечения и культуры. Итоговые цифры доходов, как и прежде, будут зависеть от общей структуры начисления выплат для конкретных категорий специалистов - для врачей она одна, а для учителей, например, совсем другая», — сказала Кавшар.
По ее словам, с октября следующего года для многих работников федеральных госучреждений заложена индексация в размере 4%.
«Это федеральные гражданские госслужащие, прокурорские работники, сотрудники Следственного комитета, судьи и прочие, — подчеркнула глава комитета.
Кавшар рассказала, что параллельно с началом следующего года изменится система оплаты труда работников федеральных государственных органов, не являющихся государственными гражданскими служащими. Нововведения, как отметила законодатель, призваны гарантировать основную сумму независимо от переменных выплат.
«Для этого планируется, например, увеличить в среднем в два раза месячные должностные оклады, обеспечивать надбавку за выслугу лет уже после первого года работы, а не после трех лет, как это происходит сейчас. При этом предполагается снижение размеров отдельных выплат вроде надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения до 25-50% оклада вместо нынешних 50-100%», — добавила она.
Отдельно Кавшар обратила внимание на работников, занятых в коммерческом секторе. По ее словам, индексация не является для частных работодателей обязательным требованием.
«Необходимо обязать частные компании или ежегодно увеличивать оклады хотя бы по уровню инфляции, или предоставлять дополнительные меры социальной поддержки сотрудника », — предложила парламентарий.
Кавшар считает, что это может быть дополнительное медицинское обслуживание, компенсация расходов на спортивные занятия или профессиональные тренинги, различные премии за качество выполненных работ или длительный стаж работы.
0
0
0
0
0
Комментарии