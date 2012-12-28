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В мире
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сегодня, 09:59
Умер стрелявший по прохожим в Польше мужчина
Мужчина, устроивший 7 ноября стрельбу в центральной части города Краков, умер в больнице.
«Сообщаем вам, что виновник трагических событий скончался в больнице сегодня рано утром», — сообщила в соцсетях полиция Малопольского воеводства.
Накануне генеральный прокурор и министр юстиции Польши Вальдемар Журек заявлял, что в случае выживания нападавшему грозило пожизненное заключение. По словам Журека, правоохранители намерены изучить телефонные разговоры и интернет-переписку мужчины, чтобы установить, могли ли к организации нападения быть причастны другие лица.
Стрельба в Кракове произошла 7 ноября: выстрелы были произведены из проезжающего автомобиля, который скрылся с места происшествия. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что произошедшее на Главной рыночной площади Кракова является терактом. В результате происшествия погибли шесть человек, еще 16 получили ранения, в том числе двое полицейских. Среди пострадавших — гражданка России.
Подозреваемого задержали после перестрелки с правоохранителями. Позднее стало известно, что сотрудники полиции обнаружили тела трех человек в доме мужчины, которые оказались родителями и сестрой убийцы, — пишут «Известия».
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