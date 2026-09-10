Общество
508
сегодня, 10:50
3
Дорогая гречка
Итоги недели: цены.
Корзина дорогая похудела в цене существеннее — на 160 рублей 20 копеек. На этой неделе подешевели свиной карбонад, яйца, лук и бананы дорогого сегмента.
Начала расти в цене гречка. Росстат ещё в сентябре назвал её одним из подорожавших с начала года продуктов. Основная причина — сокращение производства гречихи.
Справедливости ради отметим, что среди бакалейных товаров гречка долгое время удерживала лидерство по низким ценам.
Растут цены и на яйца. Только на Центральном рынке мы обнаружили десяток от молодой курочки по 55 рублей. В магазинах дешевле 70 рублей яиц нет.
— Какая от таких яиц польза? Желтки бледные! — говорила подруге покупательница, выбирая яйца.
— А куры?! Они стали такими, что есть невозможно. Я на свинину перешла, по цене примерно то же самое выходит, — ответила ей подруга.
Дорожает и картофель. Самый дешёвый можно купить на Центральном рынке — по 30 рублей за килограмм (хотя самая ходовая цена там — 50 рублей за кило). В некоторых магазинах цена на картофель перевалила уже за 40 рублей.
В начале сентября нас ошарашили, по-другому и не скажешь, цены на ялтинский лук. Его предлагали в 450-граммовой упаковке, в пересчёте на килограмм — по 544 рубля 42 копейки!
В этот раз такой лук стоил в два раза дешевле.
На Центральном рынке, несмотря на конец октября, до сих пор полно клубники и малины, причём местной, как уверяют продавцы.
А их коллеги из магазинов считают, что сейчас самое время начинать подготовку к Новому году — на прилавках уже лежат разнообразные подарки от Деда Мороза и Снегурочки.
1
0
2
1
0
Комментарии (3)