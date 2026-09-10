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Общество
508
сегодня, 10:50
3

Дорогая гречка

Итоги недели: цены.

За неделю наша дешёвая корзина снизилась в цене на 4 рубля 99 копеек.



Корзина дорогая похудела в цене существеннее — на 160 рублей 20 копеек. На этой неделе подешевели свиной карбонад, яйца, лук и бананы дорогого сегмента.



Начала расти в цене гречка. Росстат ещё в сентябре назвал её  одним из подорожавших с начала года продуктов. Основная причина — сокращение производства гречихи.



Справедливости ради отметим, что среди бакалейных товаров гречка долгое время удерживала лидерство по низким ценам.

Растут цены и на яйца. Только на Центральном рынке мы обнаружили десяток от молодой курочки по 55 рублей. В магазинах дешевле 70 рублей яиц нет.



— Какая от таких яиц польза? Желтки бледные! — говорила подруге покупательница, выбирая яйца.

— А куры?! Они стали такими, что есть невозможно. Я на свинину перешла, по цене примерно то же самое выходит, — ответила ей подруга.

Дорожает и картофель. Самый дешёвый можно купить на Центральном рынке — по 30 рублей за килограмм (хотя самая ходовая цена там — 50 рублей за кило). В некоторых магазинах цена на картофель перевалила уже за 40 рублей.



В начале сентября нас ошарашили, по-другому и не скажешь, цены на ялтинский лук. Его предлагали в 450-граммовой упаковке, в пересчёте на килограмм — по 544 рубля 42 копейки!



В этот раз такой лук стоил в два раза дешевле.

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На Центральном рынке, несмотря на конец октября, до сих пор полно клубники и малины, причём местной, как уверяют продавцы.



А их коллеги из магазинов считают, что сейчас самое время начинать подготовку к Новому году — на прилавках уже лежат разнообразные подарки от Деда Мороза и Снегурочки.



цены
дороже/дешевле
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Комментарии (3)

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Олеся
39 минут назад
Какой. К черту. Новый год?!
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Уборщица
46 минут назад
Купила бы все и сразу да цены кусаются, а зарплата слезы. С барского плеча сказали мрот на 1900 прибавят, отнимут подоходный. Тогда и купим.Муки бы купить да масла. И сахара впрок.но денег нет. Коммуналка да лекарства задушили.
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Нонка
сегодня, 11:07
К Новому Году ? Да вы еще Пасху помяните....
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