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сегодня, 22:47
Микроавтобус с туристами вылетел с трассы в Турции
ДТП произошло вечером 26 октября у деревни Чердин.
"Туристический микроавтобус вылетел с трассы в кювет после того, как водитель не справился с управлением. Пострадали 14 пассажиров и водитель. В микроавтобусе были альпинисты, направлявшиеся в район Финике", - пишет газета.
Пострадавшие госпитализированы в ближайшие больницы, начато расследование ДТП.
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