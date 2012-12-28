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В России
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21 минуту назад
Владимир Путин поручил проработать условия семейной ипотеки
"Рассмотреть возможность внесения изменений в условия программы льготного ипотечного кредитования "Семейная ипотека" в части, касающейся совершенствования условий кредитования многодетных семей, включая дифференциацию максимального размера ипотечного жилищного кредита (займа) в зависимости от числа детей в семье", – говорится в документе.
Поручение дано по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.
Кроме того, правительству предложено рассмотреть возможность учитывать вклад российских компаний в поддержку семей с детьми при отборе организаций, претендующих на государственную поддержку.
Ранее ставка по семейной ипотеке составляла 6% годовых, максимальный срок – 30 лет, первоначальный взнос начинался от 20%. Лимит кредита был равен 12 млн рублей для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн для остальных регионов.
Теперь условия поменялись, ставка привязывается к количеству детей: 10–12% при одном ребенке, 8–10% при двух, 6–8% при трех, 4–6% при четырех и 2–4% при пяти и более детях.
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