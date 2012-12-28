Пострадавшая от ракетной атаки 20-летняя девушка выписана, 47-летний мужчина с ранением бедра остаётся в больнице
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В России
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24 минуты назад
Пострадавшие при атаке ВСУ под Воронежем находятся в больницах
"По оперативным данным, в больницах находятся четверо пострадавших при атаке ВСУ на поезд в Воронежской области", - сказал Кузнецов.
Минувшей ночью и ранним утром ВСУ с помощью БПЛА атаковали Воронежскую область, в том числе ударам подвергся пассажирский поезд в пригороде Воронежа. По данным СК РФ, в результате преступления погибли два человека, ранения получили не менее 17 мирных жителей, среди них - несовершеннолетний.
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